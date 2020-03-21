Как раньше уже не будет: как карантин повлияет на жизнь украинцев

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус уже негативно отразился на мировой экономике

Коронавирус в Украине привел к объявлению карантина и потере большого количества ресурсов. Одно только ограничение работы транспортных компаний, сферы развлечений и общественного питания снизят ВВП страны на 25%. В Украине из-за карантина начнется экономическая рецессия, заявил ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук Александр Савченко.

По мнению эксперта, ВВП Украины уже в этом месяце замедлится на 3-5%.

"Те отрасли, которым по сути запретили работать (торговля, транспорт, ресторанный бизнес, услуги и прочее), дают приблизительно 25 процентов ВВП страны. Ожидаю, что половина бизнеса в этих секторах пропадет (то есть мы запретили создавать ВВП где-то на 12 процентов) и прогнозирую уже в этом месяце падение ВВП на три-пять процентов. Соответственно, дефицит государственного бюджета будет больше 10 процентов", — прогнозирует он, передают "Факты".

Также он сообщил, что доходы среднего украинца снизятся приблизительно на 5-10% уже в апреле, а курс доллара в Украине вырастет.

"Плюс ускорение инфляции и, конечно, девальвация гривны, вызванная и этими мерами, и бегством из Украины инвесторов, вложивших деньги в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Если НБУ и дальше будет "палить" резервы, может наступить следующий этап падения национальной валюты до 30 гривен за доллар", — прогнозирует Савченко.

Первый замглава Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко рассказала, как долго будет длиться кризис.

"Я думаю, никто, в том числе международные финансовые институты, не могут сегодня спрогнозировать течение кризиса по одной простой причине: никто не понимает, сколько, как и с какими последствиями будет продолжаться пандемия. Если целые страны будут "закрываться", это будет иметь очень негативные последствия. И мы не выйдем быстро из кризиса, как прогнозировал ранее МВФ. Фонд, напомню, прогнозировал, что первый-второй квартал в мире будет серьезный спад. А затем постепенно мировая экономика начнет выходить из этой "дыры" и стремительно расти. Но если коронавирус будет "буянить" три-четыре-пять месяцев, то этот прогноз не оправдается. И мы зайдем в затяжной кризис, сходный с кризисом 2008-2009 годов, с продолжительной рецессией", - считает эксперт.

Напомним, что священник с коронавирусом из-под Тернополя мог заразить сотни людей.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение.