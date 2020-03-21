Як раніше вже не буде: як карантин вплине на життя українців

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вже негативно позначився на світовій економіці

Коронавірус в Україні призвів до оголошення карантину і втрати великої кількості ресурсів. Одне тільки обмеження роботи транспортних компаній, сфери розваг та громадського харчування знизять ВВП країни на 25%. В Україні через карантин почнеться економічна рецесія, заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук Олександр Савченко.

На думку експерта, ВВП України вже в цьому місяці сповільниться на 3-5%.

"Ті галузі, яким, по суті, заборонили працювати (торгівля, транспорт, ресторанний бізнес, послуги та інше), дають приблизно 25 відсотків ВВП країни. Очікую, що половина бізнесу у цих секторах пропаде (тобто ми заборонили створювати ВВП десь на 12 відсотків) і прогнозую вже в цьому місяці падіння ВВП на три-п'ять відсотків. Відповідно, дефіцит державного бюджету буде понад 10 відсотків", — прогнозує він, передають "Факти".

Також він повідомив, що доходи середнього українця знизяться приблизно на 5-10% вже у квітні, а курс долара в Україні зросте.

"Плюс прискорення інфляції та, звичайно, девальвація гривні, викликана цими заходами, і втечею з України інвесторів, що вклали гроші в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Якщо НБУ і далі буде "палити" резерви, може наступити наступний етап падіння національної валюти до 30 гривень за долар", — прогнозує Савченко.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, ексзаступник міністра економічного розвитку Юлія Клименко розповіла, як довго триватиме криза.

"Я думаю, ніхто, в тому числі міжнародні фінансові інститути, не можуть сьогодні спрогнозувати перебіг кризи з однієї простої причини: ніхто не розуміє, скільки, як і з якими наслідками буде тривати пандемія. Якщо цілі країни будуть "закриватися", це матиме дуже негативні наслідки. Та ми не швидко вийдемо з кризи, як прогнозував раніше МВФ. Фонд, нагадаю, прогнозував, що перший-другий квартал у світі буде серйозний спад. А потім поступово світова економіка почне виходити з цієї "дірки" і стрімко зростати. Але якщо коронавірус буде "буянити" три-чотири-п'ять місяців, то цей прогноз не виправдається. І ми зайдемо в затяжну кризу, схожу з кризою 2008-2009 років, з тривалою рецесією", - вважає експерт.

Нагадаємо, що священник з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан.