Рано подорослішали: 6 зірок, які стали батьками ще у підлітковому віці

Молодість часто асоціюється з безтурботністю та пригодами, але для деяких знаменитостей вона змінилася на роль батьків. Вони стали мамами та татами ще в підлітковому віці, і це змінило їх життя назавжди.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Кайлі Дженнер, Чарлі Шина та ще чотири зірки, які стали батьками, будучи дуже юними.

Анна Ніколь Сміт

Покійна актриса Анна Ніколь Сміт народила свого сина Деніела Уейна Сміта у 1986 році, коли їй було 17 років. Тоді вона була одружена з Біллі Уейном Смітом, однак їхній шлюб розпався незабаром після народження сина, хоча юридичне розлучення відбулося лише в 1993 році. Анна Ніколь Сміт (фото: Вікіпедія)

У 38 років вона народила свою другу дитину - доньку Деннілін Хоуп Маршалл Беркхед від Ларрі Беркхеда.

Чарлі Шин

Чарлі Шин рідко обговорює своїх дітей, тому для багатьох буде сюрпризом, що він став батьком у 19 років. У 1984 році у нього народилася донька Кассандра Джейд Естевес від його колишньої дівчини зі старшої школи Паули Профіт Спірт. Про стосунки між ними мало що відомо, але він був присутній на весіллі доньки у 2010 році. Чарлі Шин (фото: Вікіпедія)

Джеймі Лінн Спірс

Джеймі Лінн Спірс вразила своїх шанувальників у 2007 році, оголосивши про свою вагітність у 16 років. На той час вона була у стосунках з Кейсі Олдріджем і була зіркою популярного шоу Nickelodeon "Зоя 101". Спірс зізнавалася, що почувалася пригніченою, дізнавшись про свою вагітність, і розповідала про це родині. Джеймі Лінн Спірс зі старшою донькою (фото: instagram.com/jamielynnspears)

Вона вирішила розійтися з хлопцем, який мав проблеми із залежністю, і почати нове життя самостійно, щоб виховувати свою дитину. Хоча їй довелося мати справу з тиском шанувальників, Спірс подолала труднощі та продовжила свою кар'єру, зокрема знялася в серіалі "Солодкі магнолії".

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер заявила у 2013 році, що не може дочекатися моменту, коли стане мамою. У 2018 році вона народила свою першу доньку Стормі від репера Тревіса Скотта, хоча завагітніла, коли їй було 19 років. Кайлі Дженнер з донькою Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

У 2022 році вона стала мамою вдруге, народивши сина Вульфа від того ж партнера.

Софія Вергара

У 19 років Софія Вергара народила сина Маноло від її першого чоловіка Джо Гонсалеза. Вона згадує, що в той час мала багато енергії й була готова до материнства. Зараз зірка одружена з Джо Манганьєлло, з яким побралася у 2015 році. Софія Вергара із сином (фото: instagram.com/sofiavergara)

Вупі Голдберг

У підлітковому віці Вупі Голдберг була двічі вагітна. Спочатку, у 14 років, вона дізналася про свою першу вагітність, але після цього вирішила зробити аборт. Пізніше, у 17 років, вона завагітніла вдруге, вже від чоловіка Елвіна Мартіна. Вупі Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

Акторка зізналася, що в той час відчувала великі труднощі через відсутність впевненості в собі та самореалізації, і вирішила, що шлюб був найкращим виходом.

Вас може зацікавити