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Рання полуниця з'явилася в Україні: скільки коштує ягода

STYLERЖиття    24.04.2019 - 14:09
Рання полуниця з'явилася в Україні: скільки коштує ягода
Фото: Полуниця в Україні (колаж РБК-Україна)

Перша полуниця з'явилася в Україні. Скільки вона коштує – у матеріалі Styler

В Україні почали продавати першу полуницю із Закарпаття. Різні господарства почали збирати ягоди в теплицях ще близько тижня тому, а на ринках полуниця з'явилася незадовго до свята Великодня.

До речі, ранню полуницю зараз продають в середньому по 100-120 гривень за кілограм. Це - на 20% дешевше, ніж ця сама ягода коштувала в аналогічний період торік, передає Інфо-Шувар.

Цього року полуниця, вирощена на Закарпатті, з'явилася щонайменше на тиждень раніше, ніж у 2018-му році. Фермери розраховують на підвищений попит на ягоду напередодні важливих для українців свят.

Варто додати, що в цьому сезоні українці ще взимку активно купували імпортну свіжу полуницю, вирощену за кордоном.

Рання полуниця з'явилася в Україні: скільки коштує ягодаФото: В Україні почали продавати полуницю з Закарпаття (pixabay.com)

Попри прохолодну погоду в квітні, редис і капуста з українських теплиць з'явилися на ринках на 10 днів раніше, ніж 2018-го. А ціна - нижча. До речі, порівняно з минулим роком, зараз редис подешевшав утричі. Ціна залежить від розміру редису. Так, великий коштує 28 гривень за кілограм, дрібніший — 24-25 гривень. Він і далі продовжує дешевшати.

Нагадаємо, раніше кілька експертів зробили прогноз про те, чи будуть в Україні дорожчати основні й найбільш популярні продукти. Вони нагадали, що деякі продукти ростуть в ціні не так через вибори, як через сезонний фактор та через те, що у період Великодня серед українців значно зростає ажіотаж до певних продуктів.

Економісти помітили, що яка б не була економічна ситуація, на Великдень багато православних українців намагаються накрити стіл.

Також в Україні спостерігається плавне зростання цін на житло. Вартість житла зросла як на первинному ринку, так і на вторинному. Дорожчають практично всі види житла - однокімнатні, двокімнатні і трикімнатні квартири.

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