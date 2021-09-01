Ранние заморозки, снег и мороз: синоптики обновили прогноз на осень 2021

Суровую осень обещает украинцам народный синоптик Леонид Горбань, пишет ТСН.

По его расчетам, сентябрь начнется с теплых и даже жарких дней, но к концу месяца похолодает. В октябре нас ждет мрачная и холодная погода, а со средины месяца возможны первые заморозки. Ноябрь будет достаточно суровым, с мокрым снегом и морозом.

Прогноз на сентябрь 2021:

1-2 сентябрь - сухо и жарко,

3-5 - дожди,

7-10 - ясно, тепло,

11-12 - дожди,

13-17 - ясно, тепло, но ветрено,

18 - дождь,

19-23 - сухо,

24-25 - дожди,

26 сентября и до конца месяца - пасмурно и холодно.

Прогноз на октябрь 2021:

1-4 октября - холодно, мрачно,

5-6 и 8-10 - дожди,

11-19 - мрачно, холодно,

14 - заморозки,

20, 22-23 и 26 октября - дожди,

27 и до конца месяца - сухо, но холодно.

Прогноз на ноябрь 2021:

1-4 ноября - пасмурно, дожди,

4-15 - холодно, ночные заморозки,

8-10 - дожди и мокрый снег,

14 - снег,

16 и до конца месяца - мороз,

20, 24, 25 - снег.

Ресурс Gismeteo также обновил карты погоды, по которым видно, что сентябрь будет не очень теплым. На протяжении месяца столбики термометров будут едва дотягивать до 20-градусных значений, а в конце сентября похолодает до +15. По крайней мере, такой прогноз синоптики дают для Киева.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

В то же время в Украинском гидрометцентре не прогнозируют особых аномалий в сентябре. Температура и осадки будут в пределах нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 14-18 градусов, в Карпатах 11-12, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщают синоптики.