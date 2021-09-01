Ранние заморозки, снег и мороз: синоптики обновили прогноз на осень 2021

Погода в Украине осенью будет в основном прохладной и дождливой, а заморозки ожидаются уже в середине октября.
Что будет с температурой и осадками в стране в ближайшие три месяца - читайте ниже в материале Styler.
Суровую осень обещает украинцам народный синоптик Леонид Горбань, пишет ТСН.
По его расчетам, сентябрь начнется с теплых и даже жарких дней, но к концу месяца похолодает. В октябре нас ждет мрачная и холодная погода, а со средины месяца возможны первые заморозки. Ноябрь будет достаточно суровым, с мокрым снегом и морозом.
Ресурс Gismeteo также обновил карты погоды, по которым видно, что сентябрь будет не очень теплым. На протяжении месяца столбики термометров будут едва дотягивать до 20-градусных значений, а в конце сентября похолодает до +15. По крайней мере, такой прогноз синоптики дают для Киева.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)
В то же время в Украинском гидрометцентре не прогнозируют особых аномалий в сентябре. Температура и осадки будут в пределах нормы.
"Средняя месячная температура предполагается 14-18 градусов, в Карпатах 11-12, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщают синоптики.
Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода зимой 2021-2022.
Также климатолог предупредила украинцев, что лето будет становиться все жарче и жарче с каждым годом, что неминуемо приведет к изменениям в экосистемах.