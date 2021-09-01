Ранні заморозки, сніг і мороз: синоптики оновили прогноз на осінь 2021

Погода в Україні восени буде в основному прохолодною і дощовою, а заморозки очікуються вже в середині жовтня.
Що буде з температурою і опадами в країні в найближчі три місяці - читайте нижче в матеріалі Styler.
Сувору осінь обіцяє українцям народний синоптик Леонід Горбань, пише ТСН.
За його розрахунками, вересень почнеться з теплих і навіть жарких днів, але до кінця місяця похолодає. У жовтні нас чекає похмура і холодна погода, а з середини місяця можливі перші заморозки. Листопад буде досить суворим, з мокрим снігом і морозом.
Ресурс Gismeteo також оновив карти погоди, за якими видно, що вересень буде не дуже теплим. Протягом місяця стовпчики термометрів ледь дотягуватимуть до 20-градусних значень, а наприкінці вересня похолодає до +15. Принаймні, такий прогноз синоптики дають для Києва.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)
У той же час в Українському гідрометцентрі не прогнозують особливих аномалій у вересні. Температура і опади будуть в межах норми.
"Середня місячна температура передбачається 14-18 градусів, в Карпатах 11-12, що близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми", - повідомляють синоптики.
Раніше синоптики також розповіли, якою буде погода взимку 2021-2022.
Також кліматолог попередила українців, що літо буде ставати все спекотніше і спекотніше з кожним роком, що неминуче призведе до змін в екосистемах.