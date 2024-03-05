Ранні симптоми раку яєчників: лікарі розповіли, на що потрібно звернути увагу

Загальні симптоми раку яєчників

Існує чотири симптоми, які можуть виникнути навіть на ранніх стадіях. Це:

Здуття живота

Біль у тазі чи животі

Проблеми з їжею чи швидке відчуття насичення

Постійне відчуття, що вам потрібно в туалет (терміновість) або відчуття, що вам потрібно в туалет часто (частота).

Ці симптоми можуть викликати багато інших факторів, крім раку яєчників. Подумайте, чи незвичайні вони для вас, і чи відбуваються вони частіше та погіршуються.

Інші симптоми раку яєчників

Інші симптоми, які можуть вказувати на рак яєчників, включають:

Швидка втома та сильна втома

Біль під час сексу

Біль у спині

Розлад шлунка чи печія

Запор

Здуття живота

Незрозумілі зміни ваги - втрата ваги без зусиль або здуття живота, схоже збільшення ваги.

Незвичайні виділення із піхви або кровотеча, особливо після менопаузи.

Майте на увазі, що хоча ці явища можуть бути ознаками раку яєчників, більш ймовірно, що їх викликає щось інше.

Коли звернутися до лікаря

Оскільки ознаки раку яєчників поширені та дещо розпливчасті, важко зрозуміти, коли слід зателефонувати до лікаря. Пройдіть обстеження, якщо ваші симптоми:

Нові для вас

Трапляються понад 12 разів на місяць

Не відмовляйтеся від таких змін, як фізичні вправи, дієта, послаблюючі чи більший відпочинок.

Не забудьте повідомити лікаря, якщо у вашій сім'ї вже були випадки раку.

Стійкість симптомів

Симптоми, які тривають більше кількох тижнів, є ключем до виявлення раку яєчників. Лише близько 15% випадків раку яєчників діагностується на ранніх стадіях. Багато жінок не помічають проблем, поки пухлина не досягне далекої стадії.

Кіста, освіта або пухлина

Ряд станів може викликати освіту чи набряк у сфері тазу. Вони можуть бути злоякісними (раковими) або доброякісними (нераковими). Ви можете не знати, що він у вас є, поки лікар не помітить його під час планового огляду.

Кіста яєчника є однією з найчастіших причин утворень у галузі тазу. Інші включають міому та ендометріоз.

Освіта в області тазу може викликати симптоми, схожі на симптоми раку яєчників, такі як: