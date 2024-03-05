Ранні симптоми раку яєчників: лікарі розповіли, на що потрібно звернути увагу

На ранніх стадіях рак яєчників може викликати симптоми, які були помітні. І навіть у міру прогресування ознаки небезпечного захворювання можуть бути незрозумілими. Їх легко сплутати з іншими поширеними проблемами. І багато років лікарі називають цю форму раку "тихим убивцею".
Які ранні симптоми мають вас насторожити та коли потрібно звернутися до лікаря, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.
Існує чотири симптоми, які можуть виникнути навіть на ранніх стадіях. Це:
Ці симптоми можуть викликати багато інших факторів, крім раку яєчників. Подумайте, чи незвичайні вони для вас, і чи відбуваються вони частіше та погіршуються.
Інші симптоми, які можуть вказувати на рак яєчників, включають:
Майте на увазі, що хоча ці явища можуть бути ознаками раку яєчників, більш ймовірно, що їх викликає щось інше.
Оскільки ознаки раку яєчників поширені та дещо розпливчасті, важко зрозуміти, коли слід зателефонувати до лікаря. Пройдіть обстеження, якщо ваші симптоми:
Не забудьте повідомити лікаря, якщо у вашій сім'ї вже були випадки раку.
Симптоми, які тривають більше кількох тижнів, є ключем до виявлення раку яєчників. Лише близько 15% випадків раку яєчників діагностується на ранніх стадіях. Багато жінок не помічають проблем, поки пухлина не досягне далекої стадії.
Ряд станів може викликати освіту чи набряк у сфері тазу. Вони можуть бути злоякісними (раковими) або доброякісними (нераковими). Ви можете не знати, що він у вас є, поки лікар не помітить його під час планового огляду.
Кіста яєчника є однією з найчастіших причин утворень у галузі тазу. Інші включають міому та ендометріоз.
Освіта в області тазу може викликати симптоми, схожі на симптоми раку яєчників, такі як:
Раніше ми розповідали про те, які безкоштовні обстеження дозволяють виявити рак на ранніх стадіях.
А ще писали, що лікар назвав шість ознак раку товстої кишки, які можна не помітити.