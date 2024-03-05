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Ранние симптомы рака яичников: врачи рассказали, на что нужно обратить внимание

Названы ранние признаки рака яичников (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На ранних стадиях рак яичников может не вызывать симптомы, которые были бы заметны. И даже по мере прогрессирования признаки опасного заболевания могут быть неясными. Их легко спутать с другими распространенными проблемами. И много лет врачи называют эту форму рака "тихим убийцей".

Какие ранние симптомы должны вас насторожить и когда нужно обратиться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Общие симптомы рака яичников

Существует четыре симптома, которые могут возникнуть даже на ранних стадиях. Это:

  • Вздутие живота
  • Боль в тазу или животе
  • Проблемы с едой или быстрое ощущение насыщения
  • Постоянное ощущение, что вам нужно в туалет (срочность) или ощущение, что вам нужно в туалет часто (частота).

Эти симптомы могут вызывать многие другие факторы, помимо рака яичников. Подумайте, необычны ли они для вас и происходят ли они чаще или ухудшаются.

Другие симптомы рака яичников

Другие симптомы, которые могут указывать на рак яичников, включают:

  • Быстрое утомление и сильная усталость
  • Боль во время секса
  • Боль в спине
  • Расстройство желудка или изжога
  • Запор
  • Вздутие живота
  • Необъяснимые изменения веса - потеря веса без усилий или вздутие живота, похожее на увеличение веса.
  • Необычные выделения из влагалища или кровотечение, особенно после менопаузы.

Имейте в виду, что, хотя эти явления могут быть признаками рака яичников, более вероятно, что их вызывает что-то другое.

Когда обратиться к врачу

Поскольку признаки рака яичников распространены и несколько расплывчаты, трудно понять, когда следует позвонить врачу. Пройдите обследование, если ваши симптомы:

  • Новые для вас
  • Случаются более 12 раз в месяц
  • Не отказывайтесь от таких изменений, как физические упражнения, диета, слабительные или больший отдых.

Не забудьте сообщить врачу, если в вашей семье уже были случаи рака.

Стойкость симптомов

Симптомы, которые длятся более пары недель, являются ключом к выявлению рака яичников. Лишь около 15% случаев рака яичников диагностируется на ранних стадиях. Многие женщины не замечают проблем, пока опухоль не достигнет более далекой стадии.

Киста, образование или опухоль

Ряд состояний может вызвать образование или отек в области таза. Они могут быть злокачественными (раковыми) или доброкачественными (нераковыми). Вы можете не знать, что он у вас есть, пока ваш врач не заметит его во время планового осмотра.

Киста яичника является одной из наиболее частых причин образований в области таза. Другие включают миому и эндометриоз.

Образование в области таза может вызывать симптомы, похожие на симптомы рака яичников, такие как:

  • Боль в области таза
  • Отечность или ощущение вздутия живота
  • Необходимость часто писать
  • Тошнота и рвота
  • Боль в пояснице и бедрах
  • Проблемы с опорожнением мочевого пузыря или кишечника.
  • Боль во время секса
  • Увеличение веса без явной причины
  • Необычное вагинальное кровотечение
  • Болезненность молочных желез
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