Ранние симптомы рака яичников: врачи рассказали, на что нужно обратить внимание

На ранних стадиях рак яичников может не вызывать симптомы, которые были бы заметны. И даже по мере прогрессирования признаки опасного заболевания могут быть неясными. Их легко спутать с другими распространенными проблемами. И много лет врачи называют эту форму рака "тихим убийцей".
Какие ранние симптомы должны вас насторожить и когда нужно обратиться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Существует четыре симптома, которые могут возникнуть даже на ранних стадиях. Это:
Эти симптомы могут вызывать многие другие факторы, помимо рака яичников. Подумайте, необычны ли они для вас и происходят ли они чаще или ухудшаются.
Другие симптомы, которые могут указывать на рак яичников, включают:
Имейте в виду, что, хотя эти явления могут быть признаками рака яичников, более вероятно, что их вызывает что-то другое.
Поскольку признаки рака яичников распространены и несколько расплывчаты, трудно понять, когда следует позвонить врачу. Пройдите обследование, если ваши симптомы:
Не забудьте сообщить врачу, если в вашей семье уже были случаи рака.
Симптомы, которые длятся более пары недель, являются ключом к выявлению рака яичников. Лишь около 15% случаев рака яичников диагностируется на ранних стадиях. Многие женщины не замечают проблем, пока опухоль не достигнет более далекой стадии.
Ряд состояний может вызвать образование или отек в области таза. Они могут быть злокачественными (раковыми) или доброкачественными (нераковыми). Вы можете не знать, что он у вас есть, пока ваш врач не заметит его во время планового осмотра.
Киста яичника является одной из наиболее частых причин образований в области таза. Другие включают миому и эндометриоз.
Образование в области таза может вызывать симптомы, похожие на симптомы рака яичников, такие как:
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