Лікар назвав шість ознак раку товстої кишки, які ви можете не помітити

Лікар Майк Хайсен, який працює у США, назвав шість ознак раку товстої кишки, які люди можуть не помічати або ж свідомо ігнорувати. Втім, звернути увагу на ці симптоми вкрай важливо.

Як розпізнати рак товстої кишки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке публікував Хайсен на YouTube .

"Рак товстої кишки часто починається з невеликих неракових поліпів, які з часом можуть трансформуватися в онкологію. Раннє виявлення є запорукою успішного лікування, тому важливо знати про тривожні ознаки", - наголосив лікар.

Головні ознаки раку товстої кишки

Експерт назвав шість попереджувальних симптомів, які ніколи не потрібно ігнорувати:

зміна в роботі кишківника - виникнення запорів або ж діареї, особливо якщо ця проблема не зникає протягом декількох тижнів, може свідчити про необхідність навідатися до лікаря

кров у калі - якщо ви помітили тривожну ознаку, ігнорувати це точно не варто, колір випорожнень може стати не тільки червоним, а бордовим та навіть чорним

постійний дискомфорт у животі - біль, судоми або метеоризм не варто "списувати" на погане харчування, на ці симптоми варто звернути увагу

відчуття неповного випорожнення - за словами лікаря, коли вам здається, що кишківник постійно "повний", це тривожна ознака

постійна слабкість або втома - звісно, цей симптом може свідчити й про інші проблеми, але у комплексі з іншими ознаками може сигналізувати про онкологію

раптова втрата ваги - якщо ви не сидите на дієті та не худнете цілеспрямовано, це може бути ознакою хвороби.

"Якщо ви відчуваєте будь-яку з цих попереджувальних ознак, важливо шукати медичну допомогу. Регулярне обстеження товстої кишки також може допомогти виявити рак на ранній стадії, коли він найбільш піддається лікуванню", - пояснив лікар.

"Крім того, рак товстої кишки є одним із 13 видів раку, пов’язаних з ожирінням. Чим більше у вас резистентність до інсуліну, тим вище ймовірність розвитку онкології, пов'язаного з ожирінням, особливо раку товстої кишки", - наголосив він.

Також лікар розповів, що для запобігання раку потрібно стежити за здоров'ям, правильно харчуватися, регулярно робити фізичні вправи, відмовитися від обробленого м'яса. Окрім цього, не варто курити та надмірно споживати алкоголь.