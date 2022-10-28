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Раннє похолодання, сніг та денні морози: синоптики оновили прогноз на листопад 2022

Фото: Сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в листопаді буде з відчутним похолоданням, першим снігом та можливими денними морозами.

Детальний прогноз від провідних синоптиків України – читайте у матеріалі Styler нижче.

Що кажуть народні синоптики

Згідно з прогнозом, взятим з книги "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня, листопад буде холодний, похмурий, з дощами, раннім снігом та морозами.

За словами ще одного народного синоптика, Станіслава Щедріна, останній місяць цієї осені буде переважно холодним.

"Орієнтовно з 1 по 6 листопада у більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди і іноді місцями капатимуть невеликі дощі. А ось уже з 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінуса в денний період", - прогнозує Щедрін.

Крім того, за його словами, у другій декаді листопада очікується сніг. У всіх областях крім південних.

"Усюди, крім півдня, може посипати снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки похолодає ще сильніше, але опадів має поменшати", - додав народний синоптик.

Прогноз синоптичних ресурсів

Як розповів Микола Кульбіда, директор Укргідрометцентру, зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг.

"Вірогідність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить", – сказав синоптик.

Ресурс Gismeteo прогнозує (за даними для Києва), що вже в середині листопада можливий досить сильний сніг. При цьому денних морозів до кінця місяця не очікується, лише нічні заморозки. Мінус у світлий час доби прийде вже на початку грудня.

Скріншот: Прогноз для Києва на місяць (gismeteo.ua)

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