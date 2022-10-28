Раннее похолодание, снег и дневные морозы: синоптики обновили прогноз на ноябрь 2022

Что говорят народные синоптики

Согласно прогнозу, взятого из книги "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь будет холодный, пасмурный, с обильными дождями, ранним снегом и морозами.

По словам еще одного народного синоптика, Станислава Щедрина, последний месяц нынешней осени будет преимущественно холодным.

"Ориентировочно с 1 по 6 ноября в большинстве областей еще будет преобладать относительно теплый характер погоды и иногда местами будут капать небольшие дожди. А вот уже с 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минуса в дневной период", - прогнозирует Щедрин.

Кроме того, по его словам, во второй декаде ноября ожидается снег. Во всех областях за исключением южных.

"Повсюду, кроме юга, может посыпать снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше", - добавил народный синоптик.

Прогноз синоптических ресурсов

Как рассказал Николай Кульбида, директор Укргидрометцентра, совершенно не исключают, что в ноябре выпадет снег.

"Вероятность - велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит", - сказал синоптик.

Ресурс Gismeteo прогнозирует (по данным для Киева), что уже в середине ноября возможен довольно сильный снег. При этом дневных морозов до конца месяца не ожидается, только ночные заморозки. Минус в светлое время суток придет уже в начале декабря.

Скриншот: Прогноз для Киева на месяц (gismeteo.ua)