"Раніше терпіли": лікар розвінчала міф про корисність митися господарським милом

Чому вмиватися господарським милом не найкраща ідея?

Лікар пояснила, що мило – це луг, а наша шкіра має слабо кисле середовище pH. Тому змінюючи pH і змиваючи природну плівку на шкірі, ми її підсушуємо.

"Загалом це не проблема, але господарське мило – це сильний луг, тому і підсушування може шкіру пересушувати, а потім дратувати", – зазначила Бакіко.

За словами експерта, мило це не єдина річ, яка веде до сухості (є вода, вітер, перегрівання, сухе повітря від опалення будинку).

Тому коли шкіра схильна до сухості, і всі ці фактори накладаються і ще ви вмиєте її господарським милом, то шкіра починає запалюватися і може спровокувати дерматит або екзему.

Чи можна мити господарським милом голову?

Лікар повідомила, що це може посилити лупу, ламкість волосся, воно стане тьмяним і ламким. Сучасні шампуні, кондиціонери та олії – творять дива в порівнянні з господарським милом.

Чи лікує господарське мило?

Часто таким милом намагаються лікувати акне. Але через такий пілінг прищики на шкірі просто відлущуватимуться, але це не призведе жодним чином до лікування.

А хвороби шкіри, що супроводжуються лущенням (псоріаз, себорейний дерматит та екзема), можуть погіршуватися. Дезинфікуючі властивості мила дуже слабкі, щоб вилікувати більшість інфекційних захворювань шкіри.

Навіщо тоді це мило?

Це мило призначене для прання одягу та господарських цілей.

"Колись їм мили шкіру, тому що нічого кращого не було. Тому обходилися таким і терпіли. Зараз ви можете придбати недорогі косметичні засоби, які будуть комфортнішими та безпечнішими для шкіри", – резюмувала Катерина.