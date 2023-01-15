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Не найкраще рішення: чому дорослим не можна користуватись дитячими засобами

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Неділя 15 січня 2023 11:59
Не найкраще рішення: чому дорослим не можна користуватись дитячими засобами Чому дорослим не можна користуватись дитячими кремами (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто вважає, що дитяча продукція більш безпечна і точно не зашкодить навіть чутливій шкірі. Але на ділі виявляється, що крем, який підходить для малюка, не зовсім добре проявляє себе на шкірі дорослого.

Про це повідомила дерматолог, косметолог та трихолог Ірина Літвінова в Instagram.

Що відомо про дитячі засоби

За словами лікаря, продукція для дітей завжди виробляється і сертифікується за жорсткими стандартами. Товщина шкіри дітей значно менша за товщину шкіри дорослого. Вона має таку ж кількість шарів, але кожен з них значно тонший, що робить його особливо ніжним і чутливим.

У дітей зовнішній шар епідермісу (роговий) є особливо тонким, і щільність його клітин значно менша, ніж у дорослої шкіри.

"Потові і сальні залози також набагато менш активні, отже, гідроліпідна мантія залишаються відносно слабкою. Це означає, що бар'єрна функція ще недосконала, а шкіра дітей менш стійка і міцна, особливо чутлива до хімічного, фізичного і бактеріального впливу", - йдеться у повідомленні.

Також діти мають більш низьку пігментацію шкіри, і їм важче регулювати температуру свого тіла. І все це враховують виробники дитячих засобів.

Головна функція дитячих засобів - захисна, вони ретельно оберігають шкіру від будь-якого негативного впливу зовнішнього середовища. До того ж такі засоби можуть містити вазелін, ланолін, гліцерин та інші складові, що створюють плівку, схожу за дією на поліетилен.

Чи корисні дитячі засоби для дорослих

За словами фахівця, дорослим не варто користуватись дитячими кремами. Така косметика зовсім не розрахована на її потреби.

"Вона може бути занадто "важкою" і комедогенною, уповільнювати дихальну, очищувальну та регенеруючу функції дорослої шкіри, витягувати вологу з неї, провокуючи сухість при тривалому використанні", - каже дерматолог.

Експерт зазначила, що для кожного віку своє харчування, спосіб життя і догляд за шкірою.

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