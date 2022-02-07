Раненая Рябчуком военная вспомнила тот злосчастный день: "очень редко заступала в этот караул, где срочная служба"

У Шаровой и Семенченко были тяжелые ранения, но врачам удалось их спасти. При этом впереди их еще ждет продолжительное лечение и операция.

Самые тяжелые потерпевшие рассказали, что со стрелявшим Артемом Рябчуком у них не было никаких конфликтов. При этом контрактница Жанна Шарова уверяет, что вообще не была знакома с подозреваемым.

"Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", - заявила раненая девушка, которая получила 3 пули.

По словам старшего солдата Игоря Семенченко, перед тем, как начать стрельбу Рябчук читал книгу и выглядел абсолютно спокойным.

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