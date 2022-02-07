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Поранена Рябчуком військова згадала той злощасний день: "дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба"

Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі в ніч з 26 на 27 січня 20-річний призовник строкової служби Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Інцидент стався на території заводу "Південмаш". Солдат убив 5 людей і ще 5 відправив на лікарняне ліжко. Жанні Шаровій та Ігорю Семенченку вже краще, але вони ще перебувають у реанімації

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Шарової і Семенченко були важкі поранення, але лікарям вдалося їх врятувати. При цьому попереду їх ще чекає тривале лікування і операція.

Найважчі потерпілі розповіли, що Артемом Рябчуком, який стріляв, у них не було ніяких конфліктів. При цьому контрактниця Жанна Шарова запевняє, що взагалі не була знайома з підозрюваним.

"Я цю людину взагалі не знала. Я тільки запам'ятала його обличчя. А так я навіть його ім'я та прізвище не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив", - заявила поранена дівчина, яка отримала 3 кулі.

За словами старшого солдата Ігоря Семенченка, перед тим, як почати стрілянину Рябчук читав книгу і виглядав абсолютно спокійним.

Військовослужбовці, які вижили в Дніпрі, розповіли про день, коли Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі з'явилися групи підтримки стрілка Рябчука. Люди почали збирати гроші на адвоката. У той же час активізувалися і шахраї, які теж нібито збирають кошти.

Ми також писали про те, що рідні вбитих військовослужбовців у Дніпрі в шоці від горя і прокоментували трагедію, яка вразила всю Україну.

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Дніпрострельба в Днепре