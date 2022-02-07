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Раненая Рябчуком военная вспомнила тот злосчастный день: "очень редко заступала в этот караул, где срочная служба"

Новина українською →
Днепр, Понедельник 07 февраля 2022 21:52
Раненая Рябчуком военная вспомнила тот злосчастный день: "очень редко заступала в этот караул, где срочная служба" Коллаж РБК-Украина: Раненая днепровским стрелком военная рассказала о том трагическом дне
Автор: Роман Мирончук

В Днепре в ночь с 26 на 27 января 20-летний призывник срочной службы Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Инцидент произошел на территории завода "Южмаш". Солдат убил 5 человек и еще 5 отправил на больничную койку. Жанне Шаровой и Игорю Семенченко уже лучше, но они еще находятся в реанимации

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У Шаровой и Семенченко были тяжелые ранения, но врачам удалось их спасти. При этом впереди их еще ждет продолжительное лечение и операция.

Самые тяжелые потерпевшие рассказали, что со стрелявшим Артемом Рябчуком у них не было никаких конфликтов. При этом контрактница Жанна Шарова уверяет, что вообще не была знакома с подозреваемым.

"Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", - заявила раненая девушка, которая получила 3 пули.

По словам старшего солдата Игоря Семенченко, перед тем, как начать стрельбу Рябчук читал книгу и выглядел абсолютно спокойным.

Выжившие военнослужащие в Днепре рассказали о дне, когда Артем Рябчук расстрелял сослуживцев (видео: YouTube)

Напомним, в сети появились группы поддержки стрелка Рябчука. Люди начали собирать деньги на адвоката. В то же время активизировались и мошенники, которые тоже якобы собирают средства.

Мы также писали о том, что родные убитых военнослужащих в Днепре в шоке от горя и прокомментировали трагедию, которая потрясла всю Украину.

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Днепр стрельба в Днепре
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