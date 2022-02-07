Поранена Рябчуком військова згадала той злощасний день: "дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба"
У Дніпрі в ніч з 26 на 27 січня 20-річний призовник строкової служби Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Інцидент стався на території заводу "Південмаш". Солдат убив 5 людей і ще 5 відправив на лікарняне ліжко. Жанні Шаровій та Ігорю Семенченку вже краще, але вони ще перебувають у реанімації
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У Шарової і Семенченко були важкі поранення, але лікарям вдалося їх врятувати. При цьому попереду їх ще чекає тривале лікування і операція.
Найважчі потерпілі розповіли, що Артемом Рябчуком, який стріляв, у них не було ніяких конфліктів. При цьому контрактниця Жанна Шарова запевняє, що взагалі не була знайома з підозрюваним.
"Я цю людину взагалі не знала. Я тільки запам'ятала його обличчя. А так я навіть його ім'я та прізвище не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив", - заявила поранена дівчина, яка отримала 3 кулі.
За словами старшого солдата Ігоря Семенченка, перед тим, як почати стрілянину Рябчук читав книгу і виглядав абсолютно спокійним.
Військовослужбовці, які вижили в Дніпрі, розповіли про день, коли Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі (відео: YouTube)
Нагадаємо, в мережі з'явилися групи підтримки стрілка Рябчука. Люди почали збирати гроші на адвоката. У той же час активізувалися і шахраї, які теж нібито збирають кошти.
Ми також писали про те, що рідні вбитих військовослужбовців у Дніпрі в шоці від горя і прокоментували трагедію, яка вразила всю Україну.