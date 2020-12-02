Ранее запрещенный СБУ рэпер Баста собрался с концертом в Украину

Российский рэпер и продюсер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину, но потом это решение СБУ изменило, собрался с концертом в Киев. Его выступления анонсированы 25 и 26 июня в Stereo Plaza. Об этом сообщается на странице в Facebook Concert.ua. Там же сказано, что продажа билетов уже стартовала.

"В Киев Баста привезет особую программу из лучших треков. Обязательно прозвучат "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре". Также надеемся услышать новые работы из альбома "Баста 40", - сказано в анонсе концерта на странице.

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В комментариях эта новость сразу же "взорвала" некоторых подписчиков. Люди напомнили организаторам, что Баста посещал Крым и ему ранее был запрещен въезд в страну.

Шо знову концерт зривати?

Ватани чекають пугачіху з кіркоравим.

Такі штуки все одно доведеться відміняти, нахіба ви періодично намагаєтесь продати дупу?

А ниче, что он Крым посещал ?? СБУ, ау!

Какого черта вы настойчиво тянете сюда путинистов, и людей из стоп-листа за незаконное пересечение границы в Крыму?! Сепарня че*това!

Хахаха, потом Газманов приедет

Стоит отметить, что рэперу Басте в 2018 году запретили въезд в Украину и внесли в список лиц, которые угрожают безопасности страны. Но недавно музыканта удалили из "черного списка".

Кстати, в недавнем интервью Ксении Собчак рэпер Баста не стал отвечать на вопрос ведущей о том, чей Крым. Он признался, что не хочет обсуждать эту тему, так как она разжигает конфликт между Украиной и Россией.