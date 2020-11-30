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Баста отказался говорить о Крыме и заявил, что он украинец

Понедельник 30 ноября 2020 16:31
Баста отказался говорить о Крыме и заявил, что он украинец
Репер Баста (Фото: facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Анна Шиканова

Репер Баста рассказал о своих украинских корнях

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что он украинец и отказался отвечать в интервью для Ксении Собчак о том, кому принадлежит Крым. Он рассказал о том, почему ему запрещали посещать Украину и за что лишили вида на жительство в Литве.

Рэпер Баста не стал отвечать на вопрос ведущей Ксении Собчак о том, чей Крым. Он признался, что не хочет обсуждать эту тему, так как она разжигает конфликт между Украиной и Россией.

"Я об этом не говорю. Я украинец, моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь и к Украине, и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подкидывают дров в эту печь", - заявил музыкант.

Собчак напомнила Басте, что Украина закрывает свои границы тех, кто признает Крым российской территорией или посещает полуостров без ведома украинских властей. Однако музыкант ответил ей, что после разбирательства в суде ему снова разрешили посещать Украину. Также он высказался о войне на Донбассе.

"Для людей с обеих сторон – это огромная трагедия", - заявил рэпер.

Рэпер Баста заявил, что он украинец

Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Всю жизнь прожил в России. Имел вид на жительство в Литве, но был его лишен за неправомерную бизнес-деятельность.

Стоит отметить, что рэперу Басте в 2018 году запретили въезд в Украину и внесли в список лиц, которые угрожают безопасности страны.

Недавно мы сообщали о том, что в 2020 году имя Басты убрали из "черного списка" и снова позволили посещать Украину.

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