Раніше заборонений СБУ репер Баста зібрався з концертом в Україну

Російський репер і продюсер Баста, якому раніше був заборонений в'їзд в Україну, але потім це рішення СБУ змінило, зібрався з концертом до Києва. Його виступи анонсовані 25 і 26 червня в Stereo Plaza. Про це повідомляється на сторінці Facebook Concert.ua. Там же сказано, що продаж квитків вже стартувала.

"В Київ Баста привезе особливу програму з кращих треків. Обов'язково прозвучать "Моя гра", "Сансара", "Запалювати", "На зорі". Також сподіваємося почути нові роботи з альбому "Баста 40", - сказано в анонсі концерту на сторінці.

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В коментарях ця новина відразу ж "підірвала" деяких підписників. Люди нагадали організаторам, що Баста відвідував Крим і йому раніше був заборонений в'їзд в країну.

Шо знову концерт зривати?

Ватани чекають пугачіху з кіркоравим.

Такі штуки все одне доведеться відміняти, на хіба ві періодично намагаєтесь продати дупу?

А нічо, що він відвідував Крим ?? СБУ, ау!

Якого біса ви наполегливо тягнете сюди путинистов, і людей зі стоп-листа за незаконний перетин кордону в Криму?! Сепарня чо*това!

Хахаха, потім Газманов приїде

Варто відзначити, що реперу Басте в 2018 році заборонили в'їзд в Україну і внесли до списку осіб, які загрожують безпеці країни Але нещодавно музиканта видалили з "чорного списку".

До речі, в недавньому інтерв'ю Ксенії Собчак репер Баста не став відповідати на питання ведучої про те, чий Крим. Він зізнався, що не хоче обговорювати цю тему, бо вона розпалює конфлікт між Україною і Росією.