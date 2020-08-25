Раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни

Ранее пробуждение в некоторых случаях предупреждает об опасности (фото: freepik)

Ученые рассказали, что раннее вставание может быть тревожным признаком

Раннее пробуждение может свидетельствовать о высоком риске столкнуться с проблемой неизлечимой болезни - болезни Альцгеймера.

Такой вывод сделали ученые из Имперского колледжа Лондона, пишет таблоид The Daily Mail. Исследователи наблюдали за больше, чем полумиллиона людей: анализировали генетику и режим дня.

Как оказалось, "жаворонки" больше рискуют заболеть неизлечимым недугом. Среди тех, у кого генетически риск развития болезни Альцгеймера увеличен в два раза, было больше на 1% людей, которые рано вставали и меньше спали.

Собственно, процент невысок, но полученные данные подлежат проверке и дальнейшему изучению. Исследование, опубликованное в журнале Neurology не означает, что ранний подъем утром приводит к Альцгеймеру. Но гены, что предрасполагают к развитию недуга, также способны влиять на график сна и пробуждения.

Отметим, что ученые и раньше наблюдали возникновение проблем со сном у людей незадолго до начала болезни, но они не были уверены, были ли эти проблемы причиной или просто ранним симптомом болезни.

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