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Раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни

Вторник 25 августа 2020 08:05
Раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни
Ранее пробуждение в некоторых случаях предупреждает об опасности (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые рассказали, что раннее вставание может быть тревожным признаком

Раннее пробуждение может свидетельствовать о высоком риске столкнуться с проблемой неизлечимой болезни - болезни Альцгеймера.

Такой вывод сделали ученые из Имперского колледжа Лондона, пишет таблоид The Daily Mail. Исследователи наблюдали за больше, чем полумиллиона людей: анализировали генетику и режим дня.

Как оказалось, "жаворонки" больше рискуют заболеть неизлечимым недугом. Среди тех, у кого генетически риск развития болезни Альцгеймера увеличен в два раза, было больше на 1% людей, которые рано вставали и меньше спали.

Собственно, процент невысок, но полученные данные подлежат проверке и дальнейшему изучению. Исследование, опубликованное в журнале Neurology не означает, что ранний подъем утром приводит к Альцгеймеру. Но гены, что предрасполагают к развитию недуга, также способны влиять на график сна и пробуждения.

Отметим, что ученые и раньше наблюдали возникновение проблем со сном у людей незадолго до начала болезни, но они не были уверены, были ли эти проблемы причиной или просто ранним симптомом болезни.

Ранее мы писали, что врачи рассказали, чем чреват синдром "компьютерной шеи".

Также врачи назвали самую полезную позу для сна, которая поможет желудку и защитит от морщин

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