ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Раннє пробудження може говорити про тяжку хворобу

Вівторок 25 серпня 2020 08:05
Раннє пробудження може говорити про тяжку хворобу
Раннє пробудження в деяких випадках попереджає про небезпеку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли, що раннє вставання може бути тривожною ознакою

Раннє пробудження може свідчити про високий ризик зіткнутися з проблемою невиліковної хвороби - хвороби Альцгеймера.

Такий висновок зробили вчені з Імперського коледжу Лондона, пише таблоїд The Daily Mail. Дослідники спостерігали за більше, ніж півмільйона людей: аналізували генетику і режим дня.

Як виявилося, "жайворонки" більше ризикують захворіти невиліковним недугом. Серед тих, у кого генетично ризик розвитку хвороби Альцгеймера збільшений у два рази, було більше на 1% людей, які рано вставали і менше спали.

Власне, відсоток невисокий, але отримані дані підлягають перевірці та подальшому вивченню. Дослідження, опубліковане в журналі Neurology не означає, що ранній підйом вранці призводить до Альцгеймера. Але гени, що призводять до розвитку недуги, також здатні впливати на графік сну і пробудження.

Зазначимо, що вчені і раніше спостерігали виникнення проблем зі сном у людей незадовго до початку хвороби, але вони не були впевнені, чи були ці проблеми причиною або просто раннім симптомом хвороби.

Раніше ми писали, що лікарі розповіли, чим загрожує синдром "комп'ютерної шиї".

Також лікарі назвали найбільш корисну позу для сну, яка допоможе шлунку і захистить від зморшок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України сон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся