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Синдром "компьютерной шеи": врачи рассказали, чем это чревато

Среда 12 августа 2020 14:45
Синдром "компьютерной шеи": врачи рассказали, чем это чревато
Врачи предупредили про последствия долгого сидения за компьютером (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Синдром "компьютерной шеи" может вызывать серьезные болевые ощущения

Врачи рассказали про так называемый синдром "компьютерной шеи", который может вызывать неприятные последствия вследствие долгого и главное - неправильного сидения за компьютером.

Чреват этот синдром болями - а зачастую серьезными - в спине, шее и голове. Об этом пишет lenta.ua.

Подобные проблемы могут возникнуть, если вы неправильно сидите за рабочим столом.

Медики говорят, что за клавиатурой нужно работать с полностью расслабленными спиной и шеей. Кроме того, следует прямо перед собой поставить монитор.

Не рекомендуется также подгибать одну ногу под себя и отказаться от сидения нога за ногу, это чревато варикозом.

Важно: спина должна быть относительно ног под углом 100-135 градусов.

Если ваша работа связана с сидением за компьютером, эксперты советуют заниматься упражнениями для укрепления мышц шеи и спины, а также делать гимнастику для глаз и разминать руки и плечи каждые 45 минут.

Ранее мы писали, что врачи назвали самую полезную позу для сна. Она поможет желудку и защитит от морщин. К сожалению, в таком положении спит только каждый десятый, но переучить себя можно.

Также сообщалось, что головокружение при вставании может говорить про опасный хронический синдром. Врачи рассказали, на что нужно обратить внимание.

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