Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Тютюнник также отметил, что заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии.

Стоит отметить, что Кадырова в 2020 году номинировали на международную премию мира-2020, которую учредил Институт мира и развития (INSPAD). Тогда организация отметила особый вклад главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Нобелевская премия мира - ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира. Первую премию вручили в 1901 году.

Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским нобелевским комитетом, который назначен парламентом Норвегии. Решение о такой премии иногда вызывало жесткую критику в обществе.

Один из таких примеров - это награждение лидера Палестины Ясира Арафата. В 1994 году он получил премию "за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке".