Раміна вперше зізналася, як Емма Антонюк "витерла об неї ноги" (відео)

Блогерка та інтерв'юєрка Раміна Есхакзай висловилася про свою колегу Емму Антонюк. Влітку 2022 року вона прийшла до неї на проект, а потім про це пошкодувала. Раміна зазначила, що тоді її особисті кордони було "розмазано".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Есхакзай розповіла у новому випуску подкасту "30+", який вже вийшов на її YouTube-каналі.

Так, Раміна розповіла, що коли Емма запрошувала її на інтерв'ю, то вона одразу проговорила певні моменти. Есхакзай наголошувала на тому, що не готова говорити про книжки та обговорювати улюблену літературу.

"Я їй написала: "Еммо, я твоїй аудиторії не буду цікава, оскільки багато працюю і не маю можливості читати книжки. Я читаю, коли готуюся до інтерв'ю, щоб краще пізнати героя, а літературу, яка мені подобається, обирала дуже давно". Вона мені каже: "Окей, приходь, я тебе про книжки не буду питати". В той день була повітряна тривога, не в ресурсі я була. Прийшла на це інтерв'ю і воно починається з запитання про книжки", - пригадала Раміна.

І тоді вона назвала Антонюк книжку, яка їй подобається. У відповідь на це Емма спитала, невже у Раміни "магічне мислення"?

"Людина з нормальною самооцінкою сказала б: так, магічне мислення і що, маю право. А я почала прогинатися і я відчувала, наскільки об мене витирають ноги, а я дозволяю витирати ці ноги об себе. І я настільки хотіла сподобатися її аудиторії, що я просто свою самооцінку і свої оці особисті кордони розмазала", - зізналася Есхакзай.

Потім Раміна читала коментарі, в яких юзери хвалили Емму, бо та її "розмазала". І це було важко переживати.

"Для мене тоді світ взагалі рухнув. Я зрозуміла, що мені дуже багато треба працювати з самооцінкою, з особистими кордонами і реально сеансів 10 я присвятила тому, що я більше не буду робити щось, де відчуваю небезпеку і не зможу відстояти себе. Якщо йти на бій, то треба йти не жертвою, а мисливцем", - резюмувала Есхакзай.