Рамина впервые призналась, как Эмма Антонюк "вытерла об нее ноги" (видео)

Блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай высказалась о своей коллеге Эмме Антонюк. Летом 2022 года она пришла к ней на проект, а потом об этом пожалела. Рамина отметила, что тогда ее личные границы были "размазаны".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Эсхакзай рассказала в новом выпуске подкаста "30+", который уже вышел на ее YouTube-канале.

Так, Рамина рассказала, что когда Эмма приглашала ее на интервью, то она сразу проговорила определенные моменты. Эсхакзай отмечала, что не готова говорить о книгах и обсуждать любимую литературу.

"Я ей написала: "Эмма, я твоей аудитории не буду интересна, поскольку много работаю и у меня нет возможности читать книги. Я читаю, когда готовлюсь к интервью, чтобы лучше узнать героя, а литературу, которая мне нравится, выбирала очень давно". Она мне говорит: "Окей, приходи, я тебя о книгах не буду спрашивать". В тот день была воздушная тревога, не в ресурсе я была. Пришла на это интервью и оно начинается с вопроса о книгах", - вспомнила Рамина.

И тогда она назвала Антонюк книгу, которая ей нравится. В ответ на это Эмма спросила, неужели у Рамины "магическое мышление"?

"Человек с нормальной самооценкой сказал бы: да, магическое мышление и что, имею право. А я начала прогибаться и я чувствовала, насколько об меня вытирают ноги, а я позволяю вытирать эти ноги о себя. И я настолько хотела понравиться ее аудитории, что я просто свою самооценку и свои эти личные границы размазала", - призналась Эсхакзай.

Потом Рамина читала комментарии, в которых юзеры хвалили Эмму, потому что та ее "размазала". И это было тяжело переживать.

"Для меня тогда мир вообще рухнул. Я поняла, что мне очень много надо работать с самооценкой, с личными границами и реально сеансов 10 я посвятила тому, что я больше не буду делать что-то, где чувствую опасность и не смогу отстоять себя. Если идти на бой, то надо идти не жертвой, а охотником", - резюмировала Эсхакзай.