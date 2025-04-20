Раміна показала трендове взуття на весну 2025: воно повернулося в моду з минулого

Яке взуття обрала Раміна

Для нової зйомки телеведуча обрала досить жіночний образ: білий лонгслів зі спущеними плечима та сіру спідницю довжини максі.



Доповнити свій лук вона вирішила слінгбеками з контрастним носком у стилі Chanel.



Раміна показала модне взуття (фото: instagram.com/raminalalala)

Як з'явилося таке взуття

У далеких 1950-х роках французька модельєрка і засновниця модного дому Chanel Коко Шанель запропонувала жінкам унікальну пару взуття, яку насправді придумала для себе. Модельєрка хотіла, щоб її туфлі були створені за подобою двоколірного чоловічого взуття французького шевця Раймонда Массаро, який працював з нею в ті роки.

Бежеві туфлі з контрастним чорним носом і відкритими п'ятами, які назвали слінгбеками, стали вершиною її дизайнерської думки. А через кілька років з'явилася зручніша версія без каблука - балетки. Їхні відмінні риси - це чорні носок, тканинна окантовка і маленький бантик спереду.



Трендове взуття на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)

З чим носити таке взуття у 2025 році

Романтичний міський стиль

Одягайте легку сукню міді з квітковим принтом або з відкритими плечима, доповніть її бежевими туфлями з контрастним носком (на невисоких підборах або kitten heels), маленькою сумкою і легким кардиганом або жакетом з лляної тканини.



Раміна показала образ на весну (фото: instagram.com/raminalalala)

Офісний стиль

Придивіться до такого луку: біла сорочка oversize або блузка з бантом, чорна спідниця-олівець або костюмна в клітинку, колготки бежеві або чорні в сіточку, структурований жакет або жилет, класичні туфлі Chanel.

Контрастний носок робить образ менш формальним, але дуже стильним. Особливо підходить для переговорів, ділових зустрічей або подій.

Casual з ноткою ретро

Одягайте джинси з високою посадкою, укорочений твідовий жакет або сорочку, базову білу футболку або топ, туфлі або балетки з контрастним носком, ретро-окуляри та доповніть лук маленькою сумкою на плечі.

Цей образ для тих, хто хоче мати дорогий і стильний вигляд, але при цьому відчувати комфорт. Ідеально підходить для кави з подругами, виставок, легких вечірок.



Раміна показала образ на весну (фото: instagram.com/raminalalala)