Сукня, яка пасує всім: Даша Квіткова показала must-have весняного гардероба

Інфлюенсерка Даша Квіткова поділилася стильним образом у лаконічній сукні, яка вже стала хітом весняного сезону. Такий фасон пасує під будь-який тип фігури.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її сторінку в Instagram вирішило докладніше розповісти, про яку сукню йдеться і як її носити навесні 2025.

Яку сукню обрала Квіткова

Блогерка слідкує за модними трендами і часто демонструє в мережі стильні образи на кожен день або для святкових заходів.



Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Цього разу Квіткова обрала стильну сукню-жакет чорного кольору від українського бренду. Його вона доповнила чорними колготками і туфлями-слінгбеками.



Даша Квіткова показала сукню на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Також вона зробила акцент на талії за допомогою золотих ланцюжків, щоб візуально підкреслити її.



Квіткова показала модну сукню (фото: instagram.com/kvittkova)

Скільки коштує сукня, як у Даші Квіткової

Блогерка обрала сукню-жакет українського бренду повсякденного одягу VISHNI.



Сукня, як у Квіткової (фото: vishni.ua)

Вартість такої речі - 7200 гривень.



Сукня, яка пасує всім (фото: vishni.ua)

"Сукня-жакет виготовлена з якісної костюмної тканини. Сукня має вшиту корсетну основу та кринолін, роблячи акцент на спідниці, але з сучасною інтерпретацією. Завдяки корсетній основі модель ідеально тримає форму, підкреслюючи талію і створюючи силует. У комплекті з сукнею представлені панчохи з преміальної трикотажної тканини", - сказано в описі на сайті бренду.



Сукня-жакет (фото: vishni.ua)

Модель представлена також у білому кольорі.



Сукня-жакет білого кольору (фото: vishni.ua)

Чому сукня-піджак має бути в гардеробі кожної модниці

Універсальність

Сукня-жакет - це і сукня, і верхній шар. Її можна носити як самостійну сукню, поверх легінсів, джинсів або навіть мініспідниці, а також як жакет-накидку на базову сукню або топ.

У 2025 році модна індустрія все більше обертається навколо функціонального гардероба, і такі трансформери в топі.



Трендова сукня на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Чіткий крій і силует - візуальна впевненість

У 2025 році повертається акцент на архітектурні силуети - підплічники, чіткі лінії плечей, структурований крій. Сукня-жакет відмінно підкреслює фігуру: формує талію, подовжує ноги, додає впевненості.



Сукня-жакет у тренді (фото: instagram.com/kvittkova)

Мінімалізм і свідоме споживання

Сукня-жакет - це база, яку можна поєднувати із взуттям, аксесуарами, верхнім одягом і завжди мати новий образ.



Даша Квіткова показала стильну сукню-жакет (фото: instagram.com/kvittkova)