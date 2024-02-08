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Раміна Есхакзай зізналася, скільки коштують її поїздки на Донбас

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Анна Шиканова

Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай витрачає колосальні гроші на свої поїздки до військових на Донбас.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки YouTube Олександру Волошину.

"Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Я б хотіла замінити свою машину, але мені соромно купувати, ці гроші можна на зйомку випусків витратити. Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони", - сказала вона.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Раміна також заявила, що готова до мобілізації жінок і стверджує: готова йти на фронт, якщо треба буде.

"Я готова піти воювати, якщо треба. Я знаю, що можу поїхати в одну поїздку, і не повернутися. Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв'ю, викладають уривок у TikTok, і пишуть коментар: “А звідки ця нафарбована знає?”, а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими", - розповіла журналістка. 

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я можу сказати, що у росіян дуже багато дронів з приладами нічного бачення, вони б'ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових", - резюмувала вона.

 

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