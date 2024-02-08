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Рамина Эсхакзай призналась, сколько стоят ее поездки на Донбасс

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Анна Шиканова

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай тратит колоссальные деньги на свои поездки к военным на Донбасс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды YouTube Александру Волошину.

"Мне нужно зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, чтобы платить команде. Мои поездки на Донбасс стоят 100 тысяч гривен за одну поездку. Я бы хотела заменить свою машину, но мне стыдно покупать, эти деньги можно на съемку выпусков потратить. Если потрачу на выпуск , то сгенерирую в десять раз больше донатов. Я для этого и снимаю. Потратила 100 тысяч гривен на поездку, из которой военные получат минимум два миллиона", - сказала она.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Рамина также заявила, что готова к мобилизации женщин и утверждает: готова уходить на фронт, если нужно будет.

"Я готова пойти воевать, если надо. Я знаю, что могу поехать в одну поездку, и не вернуться. Я это видела, знаю, что нужны люди на фронте. У меня берут интервью, выкладывают отрывок в TikTok, и пишут комментарий: "А откуда эта накрашенная знает?", а я вернулась с направлений: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, я вижу ситуацию, общаюсь с военными", - рассказала журналистка.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я могу сказать, что у россиян очень много дронов с приборами ночного видения, они бьют везде, надо активизироваться и донатить. Я могу сказать, что война не закончится завтра и послезавтра. Надо готовиться, потому что я доверяю нашим военным. Я, когда езжу на фронт, моя жизнь зависит от военных", - резюмировала она.

 

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