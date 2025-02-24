Рамадан-2025. Коли починається і закінчується найсвященніший місяць в ісламі

Коли починається та закінчується Рамадан у 2025 році

У 2025 році місяць Рамадан розпочнеться ввечері 28 лютого та триватиме до заходу сонця 29 березня. Після завершення посту 30 березня мусульмани відзначатимуть свято Ураза-байрам (Ід аль-Фітр), яке символізує закінчення священного місяця.

Оскільки мусульманський календар базується на фазах Місяця, точна дата початку Рамадану може відрізнятися залежно від регіону. Початок місяця визначається за появою тонкого серпа нового місяця після молодика, що спостерігають астрономи.

У багатьох країнах дата Рамадану затверджується на державному рівні. Це дозволяє мусульманам заздалегідь підготуватися до посту та духовних практик.

Суть та значення Рамадану

Рамадан - це період духовного очищення, самодисципліни та зміцнення віри. Мусульмани дотримуються посту, щоб подолати земні спокуси, розвинути смирення та наблизитися до Аллаха через молитви й добрі вчинки. Цей місяць також нагадує віруючим про важливість милосердя, співчуття та допомоги нужденним.

Особливе значення має ніч Ляйлат аль-Кадр (Ніч могутності), коли пророку Мухаммеду було відкрито перше одкровення Корану. Ця ніч припадає на останню декаду Рамадану і вважається найсвятішою ніччю року. Мусульмани вірять, що молитви, здійснені цієї ночі, приносять особливе благословення та прощення.

Правила посту під час Рамадану

Піст (саум) під час Рамадану є одним із п’яти стовпів ісламу. Віряни утримуються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості від світанку до заходу сонця.

Перший прийом їжі - сухур - відбувається до світанку, а розговіння - іфтар - після заходу сонця, традиційно фініками та водою. Дорослі здорові мусульмани зобов’язані дотримуватися посту, однак існують винятки для дітей, хворих, вагітних жінок та мандрівників.

Якщо людина не може постити з об’єктивних причин, вона може виплатити милостиню (фідья) для компенсації пропущених днів. Дотримання посту допомагає вірянам розвивати терпіння, силу волі та співчуття до менш забезпечених.

Під час Рамадану є традиція прочитувати весь Коран (фото: Freepik.com)

Молитви та духовні практики під час Рамадана

Рамадан - це період посилених молитов та духовного самовдосконалення. Окрім п’яти обов’язкових молитов (намазів), мусульмани здійснюють додаткову вечірню молитву - таравіх, яка виконується після нічного намазу. Багато віруючих прагнуть прочитати весь Коран протягом місяця, поглиблюючи свої знання про святе письмо.

Особливу увагу приділяють нічним молитвам, зокрема тахаджуду, які здійснюються в останню третину ночі. У останні десять днів Рамадану практикується і'тікаф - усамітнення в мечеті для посиленої молитви та духовного очищення. Ці практики допомагають зміцнити віру, заглибитися у релігію та відчути внутрішній спокій.

Благодійність та добрі справи

У Рамадан мусульмани приділяють особливу увагу благодійності та допомозі нужденним.

Закят - обов’язкова милостиня - є одним із п’яти стовпів ісламу, і під час священного місяця ця традиція набуває особливого значення. Віруючі також виплачують фітр-садака - обов’язкову милостиню перед святом Ураза-байрам, щоб підтримати тих, хто не має змоги зустріти свято гідно.

Благодійність вважається дією, яка очищує душу та приносить благословення. Мусульмани також активно беруть участь у волонтерських ініціативах, роздають їжу та допомагають нужденним. Це час, коли співчуття та турбота про інших стають основними цінностями.

Святкування Ураза-байрам

Завершення Рамадану знаменує собою свято Ураза-байрам (Ід аль-Фітр) - день радості та подяки. Цього дня мусульмани відвідують святкові молитви, збираються за щедрими столами та проводять час із родиною та друзями.

Підготовка до свята починається заздалегідь: домівки ретельно прибирають, готують традиційні страви та купують новий одяг. Особливу увагу приділяють дітям, яких часто тішать подарунками та солодощами.

Ураза-байрам також є нагодою подякувати Аллаху за силу та витримку під час посту. Це світлий день, який символізує єднання, милосердя та взаєморозуміння серед вірян.