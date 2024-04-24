Ракета понівечила обличчя: медики "повертають красу" 20-річній дівчині перед весіллям

Історія Анни Котової

20-річна Анна Котова із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Після початку повномасштабної війни дівчина разом зі своїм хлопцем переїхала у Дніпро. 14 січня 2023 року - в день 19-річчя Анни - російська ракета влучила в сусідній під’їзд.

"До мене зателефонувала троюрідна сестра. Я вийшла на кухню. Ми розмовляли по відеозвʼязку. В екрані я дивилась на власне зображення і думала: яка я гарна. Тоді я востаннє бачила себе з двома очима", - згадує дівчина.

Ударна хвиля розбила вікна і уламки скла посікли тіло і обличчя Анни. Один з них застряг в міліметрі від сонної артерії. Медикам вдалося вчасно видалити уламок і врятувати дівчину. Втім ліве око було незворотно пошкоджено. Після лікування в Україні Анна пройшла лікування в Австрії, де для неї виготовили очний протез.

Анна пройшла лікування в українських шпиталях і в Австрії (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Зараз на обличчі Анни залишились рубці та шрами. Спеціалісти Центру естетичної медицини склали план лікування та виконали перший етан лазерного шліфування рубців на тілі. Це стимулюватиме вироблення колагену та приховає дефекти шкірних покривів.

Анна зізнається, що хоче відновити своє обличчя до весілля. Вона мріє про пишне святкування, з великою кількістю гостей. Її наречений Денис освідчився Анні, коли вона проходила лікування в українських шпиталях.

Лікування дівчини відбувається в межах спільного проекту Центру UNBROKEN та L’Oreal Україна - "(Не) До краси".

Анна мріє позбутись шрамів до весілля (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)