Ракета изувечила лицо: медики "возвращают красоту" 20-летней девушке перед свадьбой

История Анны Котовой

20-летняя Анна Котова из Северодонецка, что в Луганской области. После начала полномасштабной войны девушка вместе со своим парнем переехала в Днепр. 14 января 2023 года - в день 19-летия Анны - российская ракета попала в соседний подъезд.

"Ко мне позвонила троюродная сестра. Я вышла на кухню. Мы разговаривали по видеосвязи. В экране я смотрела на собственное изображение и думала: как я красивая. Тогда я последний раз видела себя с двумя глазами", - вспоминает девушка.

Ударная волна разбила окна и обломки стекла порезали тело и лицо Анны. Один из них застрял в миллиметре от сонной артерии. Медикам удалось вовремя удалить обломок и спасти девушку. Но левый глаз был необратимо поврежден. После лечения в Украине Анна прошла курс в Австрии, где для нее изготовили глазной протез.

Анна прошла лечение в украинских госпиталях и в Австрии (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Сейчас на лице Анны остались рубцы и шрамы. Специалисты Центра эстетической медицины составили план лечения и выполнили первый этап лазерной шлифовки рубцов на теле. Это будет стимулировать выработку коллагена и скрывать дефекты кожных покровов.

Анна признается, что хочет восстановить свое лицо до свадьбы. Она мечтает о пышном праздновании, с большим количеством гостей. Ее жених Денис сделал предложение Анне, когда она проходила лечение в украинских госпиталях.

Лечение девушки происходит в рамках совместного проекта Центра UNBROKEN и L'Oreal Украина - "(Не) До красоты".

Анна мечтает избавиться от шрамов (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)