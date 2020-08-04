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Рак легких можно определить по лицу: меняется цвет кожи

Вторник 04 августа 2020 21:27
Рак легких можно определить по лицу: меняется цвет кожи
Рак легких определяется по лицу человека (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Эксперты рассказали о том, что рак легких можно определить по лицу

Рак легких - смертельно опасное заболевание, которое может выдать лицо человека. Медики говорят о том, что для рака легких характерны особые симптомы.

Первый симптом, на который стоит обратить внимание – это затрудненное дыхание. Также встречается дискомфорт в области грудной клетки и кашель. Об этом рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишут "Новости Ю".

Кроме того, у больного человека появляется головная боль. Признаки заболевания могут также отобразится на лице, которое будет опухшим. В некоторых случаях также меняется цвет кожного покрова.

Рак легких негативно влияет на систему кровоснабжения, опухоль давит на верхнюю полую вену, которую считают основным кровеносным сосудом. По нему кровь поступает к сердцу от верхней части тела.

По словам экспертов, лицо оттекает тогда, когда кровеносный сосуд фактически заблокирован. Если это произошло, то нужно обследоваться у врачей. При заболевании раком легких у людей могут также появляться боли в плечевых суставах и спине.

Напомним, ученые нашли сорт марихуаны, который разрушает раковые клетки.

Ранее медики рассказали о том, что употребление горячего чая может приводить к онкологическим заболеваниям.

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