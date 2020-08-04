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Рак легенів можна визначити по обличчю: змінюється колір шкіри

Вівторок 04 серпня 2020 21:27
Рак легенів можна визначити по обличчю: змінюється колір шкіри
Рак легенів визначається по обличчю людини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Експерти розповіли про те, що рак легенів можна визначити по обличчю

Рак легенів - смертельно небезпечне захворювання, яке може видати особу людини. Медики говорять про те, що для раку легенів характерні особливі симптоми.

Перший симптом, на який варто звернути увагу - це утруднене дихання. Також зустрічається дискомфорт в області грудної клітини і кашель. Про це розповіли фахівці Національної служби охорони здоров'я Великобританії, пишуть "Новости Ю".

Крім того, у хворої людини з'являється головний біль. Ознаки захворювання можуть також відобразитись на обличчі, яке буде опухлим. У деяких випадках також змінюється колір шкірного покриву.

Рак легенів негативно впливає на систему кровопостачання, пухлина тисне на верхню порожнисту вену, яку вважають основною кровоносною судиною. По ньому кров надходить до серця від верхньої частини тіла.

За словами експертів, обличчя відтікає тоді, коли кровоносна судина фактично заблокована. Якщо це сталося, то потрібно обстежитися у лікарів. При захворюванні на рак легенів у людей можуть також з'являтися болі в плечових суглобах і спині.

Нагадаємо, вчені знайшли сорт марихуани, який руйнує ракові клітини.

Раніше медики розповіли про те, що вживання гарячого чаю може призводити до онкологічних захворювань.

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