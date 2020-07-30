Этот всеми любимый горячий напиток провоцирует рак: ученые сделали заявление

Чай может привести к онкологии (фото: pixabay.com)

Ученые сообщили об опасности всеми любимого напитка - чая

Иранские ученые сообщили, что употребление горячего чая может приводить к онкологическим заболеваниям, а именно раку кишечника. Эксперты уверены, что "чаеманы" подвергают себя серьезной опасности, употребляя именно горячий напиток.

Так, этот напиток температурой 70 градусов увеличивает вероятность возникновения рака пищевода в 8 раз. Оптимальная температура — 56-60 градусов.

Кроме того, не стоит пить чай сразу после заваривания. Если сделать это в течение 2 минут, то риск развития онкологии будет в пять раз выше, чем через четыре минуты.

Помимо этого навредить здоровью может и неправильно заваренный чай.

"Лучше сливать первую заварку чая, открывать крышку при приготовлении чая, чтобы не скапливался водяной пар. Таким образом, пестициды будут испаряться вместе с паром, — цитирует авторов исследования портал MedikForum.

Не стоит также пить горячий чай на пустой желудок. Дело в том, что в этом случае он будет подавлять выделение желудочного сока, что приведет к снижению кислотности последнего. Это, в свою очередь, негативно действует на пищеварение, способствует головным болям, учащенному сердцебиению.

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