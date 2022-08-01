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Рак легких чаще всего проявляется этим симптомом: проверьтесь обязательно

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Понедельник 01 августа 2022 13:28
Рак легких чаще всего проявляется этим симптомом: проверьтесь обязательно Коллаж РБК-Украина: как проявляется рак легких
Автор: Светлана Мащенко

Рак легких - очень распространенный и опасный вид онкологии с высоким уровнем смертности. Врачи говорят, что ранняя диагностика улучшает прогнозы, а обнаруженный на поздних стадиях рак скорее всего приведет к смерти.

Об этом пишет Daily Express.

Так, если удалось выявить заболевание на ранней стадии, вероятность выздоровления составляет около 54%. На поздних стадиях шанс выжить минимален - около 4%.

Основными симптомами рака являются:

  • кашель дольше трех недель,
  • кашель кровью,
  • постоянная одышка.

"Очень важно, чтобы люди были внимательны к симптомам, поэтому не игнорируйте и не предполагайте, что это что-то другое. Пожалуйста, обратитесь к своему врачу общей практики и пройдите обследование - возможно, это не будет рак, но обнаружение его на ранних стадиях может помочь спасти жизнь", - говорят медики.

Чем раньше вы заметите рак, тем больше шансов выжить, поэтому, если вы заметили симптомы, не игнорируйте их.

"Поэтому, если кашель длится более трех недель, пройдите обследование - это может спасти вам жизнь", - отмечают медики.

Кто в группе риска, факторы влияния:

Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать следующие факторы:

  • загрязнение воздуха,
  • воздействие асбеста (минерал, используемый в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов),
  • если вы мужчина старше 55 лет (мужчины чаще болеют этим видом онкологии).

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