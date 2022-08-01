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Рак легенів найчастіше проявляється цим симптомом: перевіртеся обов'язково

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Понеділок 01 серпня 2022 13:28
Рак легенів найчастіше проявляється цим симптомом: перевіртеся обов'язково Колаж РБК-Україна: Як проявляєься рак легенів
Автор: Світлана Мащенко

Рак легенів - дуже поширений і небезпечний вид онкології з високим рівнем смертності. Лікарі кажуть, що рання діагностика покращує прогнози, а виявлений на пізніх стадіях рак швидше за все призведе до смерті.

Про це пише Daily Express.

Так, якщо вдалося виявити захворювання на ранній стадії, ймовірність одужання становить близько 54%. На пізніх стадіях шанс вижити мінімальний - близько 4%.

Основними симптомами раку легенів є:

  • кашель довше трьох тижнів,
  • кашель кров'ю,
  • постійна задишка.

"Дуже важливо, щоб люди були уважні до симптомів, тому не ігноруйте та не припускайте, що це щось інше. Будь ласка, зверніться до свого лікаря загальної практики та пройдіть обстеження - можливо, це не буде рак, але виявлення його на ранніх стадіях може допомогти врятувати життя", - кажуть медики.

Чим раніше ви помітите рак, тим більше шансів вижити, тому, якщо ви помітили симптоми, не ігноруйте їх.

"Тому, якщо кашель триває більше трьох тижнів, пройдіть обстеження - це може врятувати вам життя", - наголошують медики.

Хто в групі ризику, фактори впливу:

Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:

  • забруднення повітря,
  • вплив азбесту (мінерал, який використовувався в будівельних матеріалах та ізоляції до 1970-х років),
  • якщо ви чоловік старше 55 років (чоловіки частіше хворіють на цей вид онкології).

Раніше ми писали про "приховані" місця для виникнення раку, про які можна навіть не здогадуватися.

Також повідомлялося, чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно.

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