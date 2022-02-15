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Рак у детей: в Минздраве назвали признаки, которые должны насторожить родителей

Автор: Анна Шиканова

Первые признаки онкологии у детей настолько незаметны, что их могут пропустить или спутать с чем-то другим не только родители, но и врачи. Однако есть симптомы, которые должны насторожить родителей.

Какие ранние признаки онкологии у ребенка могут появиться, рассказал на онлайн-брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом сообщает УНИАН.

Ляшко подчеркнул, что самым эффективным методом борьбы с онкологией является ранняя диагностика заболевания. Он подчеркнул, что первые признаки рака могут не заметить не только врачи, но и члены семьи.

Глава Минздрава перечислил признаки развития рака, которые должны обязательно насторожить родителей.

  • Длительная и беспричинная потеря веса
  • Частые головные боли, которые сопровождаются утренней рвотой
  • Отеки и постоянные боли в костях, суставах ног или спины
  • Уплотнения в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек
  • Увеличение лимфоузлов
  • Появление синяков или высыпаний на коже
  • Частые инфекционные заболевания
  • Белесая полоска в глазу у ребенка
  • Постоянная тошнота или рвота без тошноты
  • Постоянная усталость и заметная бледность кожи
  • Периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин

"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы семь ранних признаков рака молочной железы.

А также рассказывали о том, что медики опровергли пять популярных мифов о причинах развития рака.

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