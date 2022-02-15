Рак у детей: в Минздраве назвали признаки, которые должны насторожить родителей

Первые признаки онкологии у детей настолько незаметны, что их могут пропустить или спутать с чем-то другим не только родители, но и врачи. Однако есть симптомы, которые должны насторожить родителей.
Какие ранние признаки онкологии у ребенка могут появиться, рассказал на онлайн-брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом сообщает УНИАН.
Ляшко подчеркнул, что самым эффективным методом борьбы с онкологией является ранняя диагностика заболевания. Он подчеркнул, что первые признаки рака могут не заметить не только врачи, но и члены семьи.
Глава Минздрава перечислил признаки развития рака, которые должны обязательно насторожить родителей.
"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру", - подчеркнул глава Минздрава.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы семь ранних признаков рака молочной железы.
А также рассказывали о том, что медики опровергли пять популярных мифов о причинах развития рака.