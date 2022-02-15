Рак у дітей: у МОЗ назвали ознаки, які повинні насторожити батьків

Перші ознаки онкології у дітей настільки непомітні, що їх можуть пропустити або сплутати з чимось іншим не тільки батьки, а й лікарі. Однак є симптоми, які повинні насторожити батьків.
Які ранні ознаки онкології у дитини можуть з'явитися, розповів на онлайн-брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко. Про це повідомляє УНІАН.
Ляшко підкреслив, що найефективнішим методом боротьби з онкологією є рання діагностика захворювання. Він підкреслив, що перші ознаки раку можуть не помітити не тільки лікарі, а й члени сім'ї.
Глава МОЗ перерахував ознаки розвитку раку, які повинні обов'язково насторожити батьків.
"Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра", - підкреслив глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо сім ранніх ознак раку молочної залози.
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