Рак у дітей: у МОЗ назвали ознаки, які повинні насторожити батьків

Перші ознаки онкології у дітей настільки непомітні, що їх можуть пропустити або сплутати з чимось іншим не тільки батьки, а й лікарі. Однак є симптоми, які повинні насторожити батьків.

Які ранні ознаки онкології у дитини можуть з'явитися, розповів на онлайн-брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко. Про це повідомляє УНІАН.

Ляшко підкреслив, що найефективнішим методом боротьби з онкологією є рання діагностика захворювання. Він підкреслив, що перші ознаки раку можуть не помітити не тільки лікарі, а й члени сім'ї.

Глава МОЗ перерахував ознаки розвитку раку, які повинні обов'язково насторожити батьків.

Тривала і безпричинна втрата ваги

Часті головні болі, які супроводжуються ранковою блювотою

Набряки та постійні болі в кістках, суглобах ніг або спини

Ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза або пахв

Збільшення лімфовузлів

Поява синців або висипань на шкірі

Часті інфекційні захворювання

Біляста смужка в оці у дитини

Постійна нудота або блювота без нудоти

Постійна втома і помітна блідість шкіри

Періодичне або постійне підвищення температури без видимих причин

"Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра", - підкреслив глава МОЗ.