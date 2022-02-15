Рак у детей: в Минздраве назвали признаки, которые должны насторожить родителей

Первые признаки онкологии у детей настолько незаметны, что их могут пропустить или спутать с чем-то другим не только родители, но и врачи. Однако есть симптомы, которые должны насторожить родителей.

Какие ранние признаки онкологии у ребенка могут появиться, рассказал на онлайн-брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом сообщает УНИАН.

Ляшко подчеркнул, что самым эффективным методом борьбы с онкологией является ранняя диагностика заболевания. Он подчеркнул, что первые признаки рака могут не заметить не только врачи, но и члены семьи.

Глава Минздрава перечислил признаки развития рака, которые должны обязательно насторожить родителей.

Длительная и беспричинная потеря веса

Частые головные боли, которые сопровождаются утренней рвотой

Отеки и постоянные боли в костях, суставах ног или спины

Уплотнения в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек

Увеличение лимфоузлов

Появление синяков или высыпаний на коже

Частые инфекционные заболевания

Белесая полоска в глазу у ребенка

Постоянная тошнота или рвота без тошноты

Постоянная усталость и заметная бледность кожи

Периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин

"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру", - подчеркнул глава Минздрава.