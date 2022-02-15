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Рак у дітей: у МОЗ назвали ознаки, які повинні насторожити батьків

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Вівторок 15 лютого 2022 18:02
Рак у дітей: у МОЗ назвали ознаки, які повинні насторожити батьків Фото: У МОЗ назвали перші ознаки раку у дитини (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перші ознаки онкології у дітей настільки непомітні, що їх можуть пропустити або сплутати з чимось іншим не тільки батьки, а й лікарі. Однак є симптоми, які повинні насторожити батьків.

Які ранні ознаки онкології у дитини можуть з'явитися, розповів на онлайн-брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко. Про це повідомляє УНІАН.

Ляшко підкреслив, що найефективнішим методом боротьби з онкологією є рання діагностика захворювання. Він підкреслив, що перші ознаки раку можуть не помітити не тільки лікарі, а й члени сім'ї.

Глава МОЗ перерахував ознаки розвитку раку, які повинні обов'язково насторожити батьків.

  • Тривала і безпричинна втрата ваги
  • Часті головні болі, які супроводжуються ранковою блювотою
  • Набряки та постійні болі в кістках, суглобах ніг або спини
  • Ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза або пахв
  • Збільшення лімфовузлів
  • Поява синців або висипань на шкірі
  • Часті інфекційні захворювання
  • Біляста смужка в оці у дитини
  • Постійна нудота або блювота без нудоти
  • Постійна втома і помітна блідість шкіри
  • Періодичне або постійне підвищення температури без видимих причин

"Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра", - підкреслив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо сім ранніх ознак раку молочної залози.

А також розповідали про те, що медики спростували п'ять популярних міфів про причини розвитку раку.

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