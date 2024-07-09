Не рахуйте калорії: 7 простих звичок, які допоможуть швидко схуднути

У сучасному світі здорове харчування та збереження оптимальної ваги стають все більш актуальними завдяки зростанню інтересу до здорового способу життя. Щоб позбутися зайвих кілограмів, варто ввести у життя правильні звички.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Їжте сніданок, багатий білками та клітковиною

Додавання правильних продуктів у ранковий прийом їжі може полегшити зосередженість на правильному харчуванні.

Додавання горіхів або насіння до вівсяної каші є прикладами багатих на білок і клітковину сніданків.

Дієтолог Ніколь Дандреа-Руссерт розповіла, що білок і клітковина можуть підтримувати контроль ваги та обмін речовин. Такі продукти дають довше відчуття ситості, зменшуючи відчуття голоду та споживаючи менше калорій протягом дня.

Не відмовляйтеся повністю від вуглеводів

Часто люди припиняють споживання вуглеводів, щоб допомогти контролювати свою вагу. Однак виключення здорових вуглеводів, таких як картопля чи цільні зерна може бути шкідливим для здоров’я кишківника.

Дослідження показують, що споживання цільного зерна може принести користь здоров’ю кишківника, що своєю чергою може підтримувати здоровий метаболізм. Дієта, багата цільним зерном, сприяє контролю ваги та зменшує запалення порівняно зі споживанням очищених зерен.

Правильний сон

Повноцінний сон може бути одним із найкращих способів скинути кілограми.

Недостатній сон пов’язаний зі збільшенням ваги, оскільки це може призвести до виснаження тіла, коли ви можете уникати фізичних вправ і шукати вуглеводів, щоб отримати швидку енергію.

Замініть підсолоджені напої водою

Достатньої кількості рідини може мати багато переваг для здоров’я. Коли приходить час вибирати, що пити, зазвичай найкраще пити холодну воду, а не газовані напої чи соки, навіть якщо їх рекламують як низькокалорійні або дієтичні.

Штучні підсолоджувачі мають побічні ефекти, як-от порушення кишкової мікробіоти та метаболізму.

Тривале використання штучних підсолоджувачів може призвести до збільшення ваги та жиру в животі.

Якщо ви хочете додати трохи смаку своєму напою, спробуйте замість цього додати у воду натуральні ароматизатори.

Фізична активність

Не у всіх вистачає сил та часу для повноцінних тренувань. Тому варто спробувати перестати користуватися ліфтом, а почати ходити сходами. Ця проста заміна є швидким та ефективним способом підвищити пульс та залучає велику кількість м'язів.

Використання сходів стимулює організм до більшої активності щоденно. Навіть така невелика зміна у щоденній рутині може мати великий вплив на загальний рівень фізичної активності.

Також варто більше часу проводьте на свіжому повітрі. Якщо ж ваша робота знаходиться далеко, спробуйте виходити на одну зупинку раніше та йти пішки додому. Тоді, ваша активність протягом дня все одно буде збільшена.