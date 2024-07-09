Не считайте калории: 7 простых привычек, которые помогут быстро похудеть

В современном мире здоровое питание и сохранение оптимального веса становятся все более актуальными благодаря росту интереса к здоровому образу жизни. Чтобы избавиться от лишних килограммов, следует ввести в жизнь правильные привычки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Ешьте завтрак, богатый белками и клетчаткой

Добавление правильных продуктов в утренний прием пищи может облегчить сосредоточенность на правильном питании.

Добавление орехов или семян к овсяной каше является примером богатых белком и клетчаткой завтраков.

Диетолог Николь Дандреа-Руссерт рассказала, что белок и клетчатка могут поддерживать контроль веса и обмен веществ. Такие продукты дают более длинное чувство сытости, уменьшая чувство голода и потребляя меньше калорий в течение дня.

Не отказывайтесь полностью от углеводов

Часто люди прекращают употребление углеводов, чтобы помочь контролировать свой вес. Однако исключение здоровых углеводов, таких как картофель или цельные зерна может быть вредным для здоровья кишечника.

Исследования показывают, что потребление цельного зерна может принести пользу здоровью кишечника, что в свою очередь может поддерживать здоровый метаболизм. Диета, богатая цельным зерном, способствует контролю веса и уменьшает воспаление по сравнению с потреблением очищенных зерен.

Правильный сон

Полноценный сон может быть одним из самых лучших способов сбросить килограммы.

Недостаточный сон связан с увеличением веса, поскольку это может привести к истощению тела, когда вы можете избежать физических упражнений и искать углеводов, чтобы получить быструю энергию.

Замените подслащенные напитки водой

Достаточное количество жидкости может иметь много преимуществ для здоровья. Когда приходит время выбирать, что пить, обычно лучше пить холодную воду, а не газированные напитки или соки, даже если их рекламируют как низкокалорийные или диетические.

Искусственные подсластители имеют побочные эффекты, такие как нарушение кишечной микробиоты и метаболизма.

Длительное использование искусственных подсластителей может привести к увеличению веса и жира в животе.

Если вы хотите добавить немного вкуса своему напитку, попробуйте вместо этого добавить в воду натуральные ароматизаторы.

Физическая активность

Не у всех хватает сил и времени для полноценных тренировок. Поэтому стоит попытаться перестать пользоваться лифтом, а начать ходить по лестнице. Эта простая замена является быстрым и эффективным способом повысить пульс и привлекает множество мышц.

Использование лестницы стимулирует организм к большей активности ежедневно. Даже такое небольшое изменение в ежедневной рутине может оказать большое влияние на общий уровень физической активности.

Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Если ваша работа находится далеко, попробуйте выходить на одну остановку раньше и идти пешком домой. Тогда ваша активность в течение дня все равно будет увеличена.