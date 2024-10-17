"Рахуємо не лише чисту воду". Тренер озказав, скільки рідини пити при схудненні
Скільки ж треба пити води при схудненні? Це питання пов'язане з багатьма міфами про здорове харчування. Одні стверджують, що неодмінно треба випивати щонайменше два літри води, інші - впевнені, що не треба себе примушувати.
То ж яка кількість рідини достатня, якщо ви хочете схуднути, розповів відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).
Скільки води треба пити при схудненні?
За словами експерта, кількість води, яку ви вживаєте за день, не впливає на процес зниження ваги.
"Повторюсь, на схуднення впливає лише дефіцит калорій, а не те, які продукти ми їмо, коли та скільки ми пʼємо. Усі продукти в меншій чи більшій мірі містять в собі воду. Щодо питного режиму, рекомендації типу 35 мл на кілограм ваги потрібно випивати і лише чистої води є дурницями", - розказав фітнес-тренер.
Попко розповів, що анонсована кількість води деякими дієтологами - дуже велика.
"Хто важить 70 кілограмів це буде 2,5 л води, а хто важить 120 це буде більше 4 літрів, це ж явно забагато", - повідомив нутриціолог.
Юрій нагадав, що за день треба враховувати всю спожиту вами рідину.
"Рахуємо не лише чисту воду, але усі рідини протягом дня: перші страви, чай, кава, компоти, соки, вода, овочі, фрукти, таким чином своїх двох літрів умовно ми легко набираємо", - зазначив він.
Експерт наголосив, що кращий індикатор того, що ви споживаєте достатньо рідини, - це відчуття спраги та колір вашої сечі.
"Найкращий індикатор це відчуття спраги, а також колір сечі, вона повинна бути світло-жовтою, якщо темна і ви при цьому здорові, то є обезводнення. Хочете - пийте, не хочете - не пийте і не силуйте себе", - резюмував Попко.
Раніше відомий тренер спростував головний міф про харчування перед і після тренувань.
А до цього Юрій Попко назвав метод схуднення, який не працює.
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