"Считаем не только чистую воду". Тренер рассказал, сколько жидкости пить при похудении

Сколько нужно пить воды при похудении? Этот вопрос связан со многими мифами о здоровом питании. Одни утверждают, что непременно нужно выпивать не менее двух литров воды, другие уверены, что не надо себя принуждать.

То же количество жидкости достаточно, если вы хотите похудеть, рассказал известный фитнес-тренер и нутрициолог Юрий Попко в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Сколько нужно пить воды при похудении?

По словам эксперта, количество воды, которую вы употребляете в день, не влияет на процесс снижения веса.

"Повторюсь, на похудение влияет только дефицит калорий, а не то, какие продукты мы едим, когда и сколько мы пьем. и только чистой воды является ерунда", - рассказал фитнес-тренер.

Попко рассказал, что анонсированное количество воды некоторыми диетологами – очень велико.

"Кто весит 70 килограммов это будет 2,5 л воды, а весящий 120 это будет больше 4 литров, это же явно многовато", - сообщил нутрициолог.

Юрий напомнил, что через день нужно учитывать всю потребленную вами жидкость.

"Считаем не только чистую воду, но все жидкости в течение дня: первые блюда, чай, кофе, компоты, соки, вода, овощи, фрукты, таким образом, своих двух литров условно мы легко набираем", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что лучший индикатор того, что вы потребляете достаточно жидкости - это чувство жажды и цвет вашей мочи.

"Лучший индикатор - это ощущение жажды, а также цвет мочи, она должна быть светло-желтой, если темная и вы при этом здоровы, то есть обезвоживание. Хотите - пейте, не хотите - не пейте и не насилуйте себя", - резюмировал Попко.