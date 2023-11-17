Без радянського присмаку. Як в Україні планують реформувати школи

В Україні тривають активні зміни у системі освіти. Школа - це одна з базових ланок навчання, яка також потребує доопрацювання. У МОН представили план, за яким реформують шкільну освіту та позбудуться впливу радянських переконань.
Як саме планують змінювати школи, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОН.
Навчальний заклад повинен передбачати психологічний, емоційний і фізичний комфорт для всіх. Адміністраціям шкіл варто подумати про велике укриття в разі оголошення повітряної тривоги, відсутність глухих кутів та ізольованих зон для запобігання булінгу та відкриті простори без сторонніх осіб.
У цьому контексті інструментами для роботи є:
Школи повинні бути забезпеченими функціональними та комфортними укриттями (фото: Getty Images)
Зазвичай після завершення уроків школа зачиняється, однак можна дати учням можливість проводити там більше часу на додаткових заняттях, наприклад.
Що пропонують зробити:
Навчальний заклад не повинен мати жодних фізичних чи освітніх перешкод. Діти з особливими освітніми потребами мають таке саме право на навчання, однак радянська система освіти не врахувала цього.
Інструменти трансформації:
Подвір'я повинне включати зони для занять на відкритому повітрі, ігрові майданчики, дворики й тераси, спортивні майданчики, місця для заходів та інші активності.
Зелені насадження будуть створювати затишок на подвір'ї та додаткові затінки для відпочинку.
До таких приміщень як вбиральня чи гардероб можна зайти як зсередини будівлі, так і з вулиці.
Якщо школа є недостатньо великою, під час проєктування варто врахувати багатофункціональність приміщень.
Наприклад, хол може бути одночасно читальним залом чи місцем проведення подій. Класи можуть мати різне планування, щоб залучити учнів у навчальний процес і зробити його більш інтерактивним.
Навіть звичайні елементи інтер'єру можуть стати рішенням: підвіконня, сходи-амфітеатри як сидіння чи окремі невеликі зони.
Усі приміщення, включаючи їдальню, повинні виконувати кілька функцій (фото: Getty Images)
Для того, щоб зробити хол "серцем" школи потрібно:
Для збереження візуального зв'язку та відкритості між класами та коридорами радять використовувати скляні двері. Перші класи повинні мати прямий доступ до власної тераси на вулиці.
Цей принцип вже тестують на прикладі Нової Української Школи: у класах можна працювати групами та індивідуально; думка кожного учня важлива, а простір дає свободу самовираження під час навчання.
Метою радянських шкіл було виховати "правильного, зручного" громадянина, проте насправді школа повинна давати місце та простір для самовираження.
Способи втілення:
Для тестування концепції відібрали п'ять шкіл у Київській і Харківській областях, у Запоріжжі та Кривому Розі. Готові концепції передадуть у МОН для реалізації, поширення та масштабування на шкільні заклади з аналогічним плануванням по усій території Україні.
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