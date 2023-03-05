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Без радянського минулого: показали проєкт відбудови будинку культури в Ірпені

Ось так може виглядати будинок культури в Ірпені після відбудови (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Київські архітектори створили проєкт відбудови будинку культури в Ірпені. Ця споруда зазнала значних руйнувань від російських окупантів.

Візуалізацією оновленого будинку культури поділились автори проєкту у себе на сторінці у Facebook.

Як може виглядати оновлений будинок культури

"Пропонуємо реновацію центрального будинку культури Ірпеня, який був частково зруйнований під час бойових дій. Особливість проєкту і виклик для нас - архітектурний діалог між історичною будівлею та сучасною прибудовою", - пишуть архітектори із бюро "Модус".

Автори вирішили залишити старий вигляд головного корпусу, але надати динамічну сучасну архітектуру глядацькій залі.

Будинок культури після зруйнування росіянами (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)

"Ми поєднали обидві частини скляним атріумом, що дозволяє краще освітити внутрішній простір та створює візуальну паузу між історичною та новою будівлями", - йдеться у повідомленні.

Ось так може виглядати будинок культури після відбудови (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)

Яка концепція проєкту відновлення

Фасади глядацького залу матимуть напівдзеркальну оболонку з перфорованих панелей ламаної форми. Колір панелей має зеленуватий відтінок, який асоціюється з тим, що Ірпінь - зелене місто.

"Ми перенесли скульптури з головного входу до холу і розташували їх в мінімузеї історії будівлі. Таким чином ми прибрали ідеологічне комуністичне забарвлення і водночас зберегли історію будинку культури", - пояснюють архітектори.

Також зазначають, що тема незламності розкрита завдяки арт-об’єктам - в ландшафтному дизайні території хочуть встановити залізні яйця.

Ось так може виглядати будинок культури після відбудови (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)

Раніше ми ділились фото 10 проєктів відбудови Ірпеня, які обрали архітектори.

Також переглядайте фото проєкту відбудови школи, яку зруйнувала російська ракета.

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Ирпень