Без радянського минулого: показали проєкт відбудови будинку культури в Ірпені

Київські архітектори створили проєкт відбудови будинку культури в Ірпені. Ця споруда зазнала значних руйнувань від російських окупантів.
Візуалізацією оновленого будинку культури поділились автори проєкту у себе на сторінці у Facebook.
"Пропонуємо реновацію центрального будинку культури Ірпеня, який був частково зруйнований під час бойових дій. Особливість проєкту і виклик для нас - архітектурний діалог між історичною будівлею та сучасною прибудовою", - пишуть архітектори із бюро "Модус".
Автори вирішили залишити старий вигляд головного корпусу, але надати динамічну сучасну архітектуру глядацькій залі.
"Ми поєднали обидві частини скляним атріумом, що дозволяє краще освітити внутрішній простір та створює візуальну паузу між історичною та новою будівлями", - йдеться у повідомленні.
Фасади глядацького залу матимуть напівдзеркальну оболонку з перфорованих панелей ламаної форми. Колір панелей має зеленуватий відтінок, який асоціюється з тим, що Ірпінь - зелене місто.
"Ми перенесли скульптури з головного входу до холу і розташували їх в мінімузеї історії будівлі. Таким чином ми прибрали ідеологічне комуністичне забарвлення і водночас зберегли історію будинку культури", - пояснюють архітектори.
Також зазначають, що тема незламності розкрита завдяки арт-об’єктам - в ландшафтному дизайні території хочуть встановити залізні яйця.
Раніше ми ділились фото 10 проєктів відбудови Ірпеня, які обрали архітектори.
Також переглядайте фото проєкту відбудови школи, яку зруйнувала російська ракета.