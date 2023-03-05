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Без советского прошлого: показали проект восстановления дома культуры в Ирпене

Вот так может выглядеть дом культуры в Ирпене после восстановления (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Киевские архитекторы создали проект восстановления дома культуры в Ирпене. Это сооружение было значительно разрушено российскими оккупантами.

Визуализацией обновленного дома культуры поделились авторы проекта у себя на странице Facebook.

Как может выглядеть обновленный дом культуры

"Предлагаем реновацию центрального дома культуры Ирпеня, частично разрушенного во время боевых действий. Особенность проекта и вызов для нас - архитектурный диалог между историческим зданием и современной пристройкой", - пишут архитекторы из бюро "Модус".

Авторы решили оставить старый вид главного корпуса, но придать динамичную современную архитектуру зрительному залу.

Дом культуры после разрушения россиянами (фото: fecebook/Архитектурное бюро Модус)

"Мы объединили обе части стеклянным атриумом, что позволяет лучше осветить внутреннее пространство и создает визуальную паузу между историческим и новым зданиями", - говорится в сообщении.

Вот так может выглядеть здание культуры после восстановления (фото: fecebook/Архитектурное бюро Модус)

Какая концепция проекта восстановления

Фасады зрительного зала будут иметь полузеркальную оболочку из перфорированных панелей ломаной формы. Цвет панелей имеет зеленоватый оттенок, который ассоциируется с тем, что Ирпень - зеленый город.

"Мы перенесли скульптуры с главного входа в холл и расположили их в минимузее истории здания. Таким образом мы убрали идеологическую коммунистическую окраску и одновременно сохранили историю дома культуры", - объясняют архитекторы.

Также отмечают, что тема несокрушимости раскрыта благодаря арт-объектам - в ландшафтном дизайне территории хотят установить железные яйца.

Вот так может выглядеть здание культуры после восстановления (фото: fecebook/Архитектурное бюро Модус)

Ранее мы делились фото 10 проектов восстановления Ирпеня, которые избрали архитекторы.

Также просматривайте фото проекта восстановления школы, которую разрушила российская ракета.

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Ирпень