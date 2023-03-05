Без советского прошлого: показали проект восстановления дома культуры в Ирпене

Киевские архитекторы создали проект восстановления дома культуры в Ирпене. Это сооружение было значительно разрушено российскими оккупантами.
Визуализацией обновленного дома культуры поделились авторы проекта у себя на странице Facebook.
"Предлагаем реновацию центрального дома культуры Ирпеня, частично разрушенного во время боевых действий. Особенность проекта и вызов для нас - архитектурный диалог между историческим зданием и современной пристройкой", - пишут архитекторы из бюро "Модус".
Авторы решили оставить старый вид главного корпуса, но придать динамичную современную архитектуру зрительному залу.
"Мы объединили обе части стеклянным атриумом, что позволяет лучше осветить внутреннее пространство и создает визуальную паузу между историческим и новым зданиями", - говорится в сообщении.
Фасады зрительного зала будут иметь полузеркальную оболочку из перфорированных панелей ломаной формы. Цвет панелей имеет зеленоватый оттенок, который ассоциируется с тем, что Ирпень - зеленый город.
"Мы перенесли скульптуры с главного входа в холл и расположили их в минимузее истории здания. Таким образом мы убрали идеологическую коммунистическую окраску и одновременно сохранили историю дома культуры", - объясняют архитекторы.
Также отмечают, что тема несокрушимости раскрыта благодаря арт-объектам - в ландшафтном дизайне территории хотят установить железные яйца.
Ранее мы делились фото 10 проектов восстановления Ирпеня, которые избрали архитекторы.
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