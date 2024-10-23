Радянщина головного мозку: які установки досі живуть в думках деяких людей

Минуло багато років, а вплив Радянського Союзу на наше ментальне здоров'я досі можна побачити у сучасному суспільстві. Певні люді досі мають мислення, а також й діють за установками СРСР.

Розмивання особистих меж

У суспільстві, де пріоритет надавався державним інтересам, індивідуальні бажання ігнорувалися. Це призвело до того, що люди довго не розуміли значущість власних кордонів та потреб.

Відсутність особистої відповідальності

В радянські часи до всього застосовувався колективний підхід і відповідальність конкретної людини часто не мала значення. Так люди звикли перекладати відповідальність на групу або державну систему.

Знецінення приватного життя

Приватність також не відігравала важливої ролі. І це закріпило байдуже ставлення до особистих кордонів і приватного простору. Саме звідси здивування батьків на зауваження, що про візити у гості треба попереджати.

Трофейний спосіб мислення

Деякі люди досі тримають порожні банки-склянки з-під продуктів та інші артефакти, як цінні речі. Раптом стануть у пригоді? За те, що твориться на антресолях - просто краще мовчати.

Оцінювання за зовнішнім виглядом

Звичка визначати статус людини за її зовнішнім виглядом теж залишилася з радянських часів. Згадайте, як дивувалися бабусі та дідусі: а що, з татуювання теж тепер беруть на роботу?

Спільна власність

"Це наше спільне" й "Мені теж належить" - каже людина, яка не цінує спільну власність і може спокійно прихопити щось додому з офісу.

Пасивність та апатія

Постійне відчуття безсилля перед системою призводило до байдужості та небажанню брати участь у суспільному житті. Є багато прикладів того, як українці брали ситуацію у свої руки та змінювали хід історії. Але, на жаль, так буває не завжди.