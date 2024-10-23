Радянщина головного мозку: які установки досі живуть в думках деяких людей

Якщо ви думаєте, що радянські часи у минулому, то це не зовсім так. Певні переконання, стереотипи, стиль мислення та поведінка - ще досі живуть серед нас і частенько отруюють нам життя. Але є й хороші новини - таких пережитків у нашому суспільстві стає дедалі менше.
Які радянські установки досі живуть в головах деяких українців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на канал "Ти як?".
Минуло багато років, а вплив Радянського Союзу на наше ментальне здоров'я досі можна побачити у сучасному суспільстві. Певні люді досі мають мислення, а також й діють за установками СРСР.
У суспільстві, де пріоритет надавався державним інтересам, індивідуальні бажання ігнорувалися. Це призвело до того, що люди довго не розуміли значущість власних кордонів та потреб.
В радянські часи до всього застосовувався колективний підхід і відповідальність конкретної людини часто не мала значення. Так люди звикли перекладати відповідальність на групу або державну систему.
Приватність також не відігравала важливої ролі. І це закріпило байдуже ставлення до особистих кордонів і приватного простору. Саме звідси здивування батьків на зауваження, що про візити у гості треба попереджати.
Деякі люди досі тримають порожні банки-склянки з-під продуктів та інші артефакти, як цінні речі. Раптом стануть у пригоді? За те, що твориться на антресолях - просто краще мовчати.
Звичка визначати статус людини за її зовнішнім виглядом теж залишилася з радянських часів. Згадайте, як дивувалися бабусі та дідусі: а що, з татуювання теж тепер беруть на роботу?
"Це наше спільне" й "Мені теж належить" - каже людина, яка не цінує спільну власність і може спокійно прихопити щось додому з офісу.
Постійне відчуття безсилля перед системою призводило до байдужості та небажанню брати участь у суспільному житті. Є багато прикладів того, як українці брали ситуацію у свої руки та змінювали хід історії. Але, на жаль, так буває не завжди.
Раніше ми писали про те, які 4 фрази з СРСР зруйнували впевненість цілого покоління.
А ще розповідали про те, як радянська "Спілка безбожників" стала раптом товариством "Знання" і чим воно було небезпечне.